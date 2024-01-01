Обстрелы в новогоднюю ночь: в Одессе и Николаеве взрывы, есть жертвы (фото, видео)

По информации местных властей, в Николаеве был прилет, а в Одессе возникли пожары и есть пострадавшие и погибший.

В Одессе и Николаеве во время воздушной тревоги поздно вечером 31 декабря прозвучала целая серия взрывов. Об этом сообщают телеграм-каналы "Суспильне Одеса" и "Думская".

Известно, что ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о том, что вражеские беспилотники движутся в сторону Одесской и Николаевской областей.

"Атака "шахедов" с юга продолжается! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — отметили в ВС.

На Николаевщине в ночь на 01 января зафиксировали попадания. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"У нас есть прилеты. Работаем", — написал он.

Также глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Около 1:10 в ночь на 1 января в Одессе прозвучала повторная серия взрывов, жителей города призвали по возможности оставаться в укрытиях.

Позже глава Одесской ОВА отметил, что после атаки "шахедов" в городе есть попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары. Известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов ранены, их количество уточняется.

На месте работают все соответствующие службы.

Фото: Telegram

Обстрел Украины в ночь с 30 на 31 декабря

Прошлой ночью российские войска запустили по территории Украины дроны-камикадзе, а также ракеты. Взрывы были слышны в ряде восточных, северных и центральных регионов.

Так, в течение 30 декабря под артиллерийским огнем оказались две общины Николаевской области и город Очаков. В результате российской атаки раненых и погибших нет. Также силы ПВО сбили один ударный беспилотник русской армии типа "Shahed-131/136".

30 декабря вечером россияне атаковали центральную часть Харькова. Под ударом оказался, в частности, отель Kharkiv Palace, а также жилой дом. Сообщается о 26 пострадавших.

Кроме того, во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Черкасской области, а также в Белой Церкви Киевской области.

О работе ПВО сообщили власти Киевской, Днепропетровской и Одесской областей. По данным мониторинговых каналов, вражеские дроны также были сбиты в районе Староконстантинова.