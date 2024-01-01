Обстрел Украины 1 января: ВС РФ атаковали несколько регионов в первый день 2024 года, есть жертвы (фото)

Враг не перестает терроризировать Украину. 1 января в результате атаки вражеских беспилотников есть раненые и погибшие в разных регионах страны.

Первый день 2024 года для Украины стал продолжением террора со стороны российских военных. В новогоднюю ночь города подверглись обстрелам беспилотниками и ракетами. Не прекратились они и днем. Фокус собрал все, что известно об обстрелах на данный момент.

Под ударом 1 января оказались Сумская, Херсонская, Днепропетровская, Киевская области, Киев, а также другие регионы.

Киев и область

По информации главы КОВА Александра Кравченко, воздушная тревога в области объявлялась в течение дня года трижды. Последняя продолжалась почти 2,5 часа из-за очередной атаки вражеских беспилотников.

В течение этого времени в Киевской области работала ПВО.

"Благодаря эффективной работе наших защитников по враждебным целям попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. В то же время зафиксировано падение обломков в нескольких населенных пунктах двух районов области. Уже известно о повреждении четырех частных домов и четырех легковых автомобилей. Кроме того, из-за падения обломков на открытых территориях возникло возгорание травяного настила. Пожары оперативно ликвидированы", – написал чиновник, добавив, что вместе с общинами власти собирают информацию о потребностях жильцов, поврежденных домов. Он пообещал, что им будет оказана вся необходимая помощь. Кравченко также констатировал, что жертв и пострадавших нет.

Харьковская область

По данным Офиса Генпрокурора, 1 января около 1:10 оккупанты из артиллерии обстреляли пгт Купянск-Узловой. Вражеский снаряд попал в крышу пятиэтажного жилого дома. Около 9:00 российские военнослужащие снова ударили по поселку. По предварительным данным, из РСЗО "Ураган". Также сегодня враг обстрелял пгт Двуречная Купянского района. Погиб мирный житель.

Утром российская армия нанесла авиаудар по с. Кучеривка Купянского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Предварительно удар был нанесен ФАБ-250. Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и задокументировали последствия вооруженной агрессии России.

Херсонская область

Около полудня глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что ВС РФ обстреляли жилой дом в Велетенском. Под завалами оказались двое людей. 73-летняя женщина получила смертельные травмы, и ее тело из-под обломков извлекли спасатели. Также известно, что удалось спасти 50-летнюю местную жительницу. У нее ранены нога и спина, поэтому ее госпитализировали и предоставляют всю необходимую помощь.

Обстрелу подвергся и поселок Камышаны. Оккупанты повредили жилой дом, внутри которого находилась его хозяйка. Она получила черепно-мозговую травму и контузию. Потерпевшую доставили в медучреждение.

Сумская область

В Сумской области, по сообщениям областной военной администрации, около 15:00 вражеский "шахед" попал в двухэтажный дом в Эсманской общине. Одна из его жительниц, 52-летняя женщина, получила тяжелые ранения, от которых скончалась в больнице. Из-под завалов достали тело 40-летнего мужчины. Еще одна женщина получила ранения. Сотрудники ГСЧС продолжают разбор завалов.

Как сообщили в офисе Генпрокурора, при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Днепр и Днепропетровская область

Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА, сообщил, что 1 января россияне запустили семь дронов-камикадзе на Никопольщину.

"Накрывал артиллерийским огнем. Бил по райцентру и Мировскому обществу", – пишет он.

Также ВС РФ атаковали Кривой Рог и район. Артобстрелу подверглась Зеленодольская община. Были повреждены линии электропередач и интернет-связи. К счастью, люди не пострадали.

Соответствующие службы сейчас заняты устранением последствий атаки.

Также исвестно о том, в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Силы ПВО сбили ракету над Днепропетровщиной

Обстрел Украины в новогоднюю ночь

Напомним, что в новогоднюю ночь в Одессе и Николаеве во время воздушной тревоги поздно вечером 31 декабря прозвучала целая серия взрывов. В Одессе после атаки "шахедов" в городе есть попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары. Известно об одном погибшем, 15-летнем подростке. Среди жителей поврежденных домов есть раненые.

Также враг атаковал Львов и область 10 беспилотниками. Обломки двух "шахедов" упали в городе. Музей Романа Шухевича на Белогорще полностью уничтожен, а аграрный университет, где учился Степан Бандера, существенно поврежден.

Ранее Фокус писал, что российский президент Владимир Путин пригрозил новыми ударами по Украине, а также рассказывал, как МО РФ оправдало свои удары по Харькову.