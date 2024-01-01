Проверят каждую заявку: Норвегия разрешила прямые продажи оружия и оборонной продукции Украине
По словам министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде, поддержка Украины важна для норвежской и европейской безопасности. Лицензии на прямые продажи будут выдаваться только в каждом конкретном случае
Правительство Норвегии приняло решение разрешить с 1 января 2024 года прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности органам обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства Норвегии.
"В чрезвычайной ситуации с безопасностью, возникшей в результате агрессивной войны России, крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Поддержка Украины важна для норвежской и европейской безопасности. Мы должны предвидеть возможность продления незаконной агрессивной войны. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности Украине", — заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.
По информации пресс-службы, военная поддержка Норвегии была организована по четырем основным схемам:
- пожертвования из собственных акций;
- пожертвования, полученные в рамках международного сотрудничества и механизмов финансирования;
- пожертвования, полученные непосредственно от оборонной промышленности;
- обучение украинских кадров.
"Изменение политики означает, что норвежские компании могут обращаться в Министерство иностранных дел за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения в Украину", — отметили в правительстве Новрвегии.
Экспортные лицензии на прямые продажи будут выдаваться только в каждом конкретном случае. Все заявки будут тщательно изучаться. Оценка заявок будет производиться в соответствии со следующими критериями:
- прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения могут осуществляться только украинским властям;
- заявки должны включать документацию и государственные гарантии относительно конечного использования и конечного пользователя, а также включать пункт о реэкспорте (последующей передаче);
- транспортировка и доставка оружия и оборонной продукции должны осуществляться по безопасным и налаженным логистическим маршрутам;
- заявки оцениваются в соответствии с норвежскими правилами экспортного контроля и обязательствами Норвегии по международному праву, включая Договор ООН о торговле оружием.
Компании должны подать заявку на получение экспортной лицензии в системе электронного лицензирования МИД.
Напомним, 15 декабря сообщалось, что Зеленский рассказал, кто и как поможет усилить ПВО Украины. По словам президента Украины, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция помогут Украине защитить свое небо.