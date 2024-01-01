Новые системы NASAMS и ракеты к ним: Зеленский поблагодарил Трюдо за усиление ПВО

Зеленский проинформировал Трюдо о последствиях обстрелов Украины российскими военными. Особое внимание они уделили обсуждению усиления ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, обсудив с ним вопрос усиления безопасности страны, которая постоянно подвергается обстрелам со стороны ВС РФ, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности Зеленский рассказал Трюдо о последствиях российских ударов ракетами и "шахедами" по гражданским объектам в Сумской, Одесской, Донецкой, Львовской, Киевской, Херсонской и Полтавской областях с погибшими и ранеными.

Украинский президент отметил, что только накануне Нового года и в первую ночь 2024-го силы ПВО уничтожили более 80 ударных дронов-камикадзе.

"Я благодарен Джастину за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности, за поставку дополнительных NASAMS – систем и ракет к ним. Обсудили работу над гарантиями безопасности, договорились, что наши команды уже в ближайшее время активизируют двусторонний диалог для соответствующего соглашения", – написал Зеленский в своем телеграмм-канале.

Во время беседы речь шла и о подготовке четвертой встречи советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств в рамках реализации Украинской формулы мира, которая состоится уже в середине января в Давосе.

"Я благодарен и Джастину лично, и Канаде за соответствующую поддержку на глобальном уровне наших усилий. Благодарен и за заверение, что в следующем году помощь от Канады для Украины сохранится как в том, что необходимо для нашей силы на поле боя, так и в финансовой сфере. Мы ценим взаимодействие с Канадой и благодарны за каждое проявление поддержки нашего государства, нашей независимости", – подытожил президент.

В сентябре стало известно, что Канада подготовила новый пакет военной помощи для Украины на почти 483 млн долларов США, в рамках которого в течение следующих трех лет передадут 50 бронированных машин. Об этом Джастин Трюдо заявил в Палате представителей во время визита в парламент Канады президента Украины Владимира Зеленского.

24 ноября 2023 Канада объявила, что передаст Украине 11 тысяч штурмовых винтовок производства компании Colt Canada, которая базируется в Онтарио, и патроны к ним.

Ранее Фокус писал, сколько военной помощи получила Украина в 2023 году.