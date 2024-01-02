Европа разрабатывает план помощи Киеву в случае победы Трампа, — The Times

Высокопоставленный чиновник из правительства Британии отметил, что президенту РФ Владимиру Путину нельзя позволить победить, "поскольку последствия для европейской безопасности будут серьезными".

Великобритания и другие европейские страны готовят стратегию помощи Украине в случае победы на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа и прекращения поддержки со стороны Вашингтона. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

По его информации, в Европе отчаянно пытаются расширить производственные мощности, чтобы иметь возможность поставлять оружие и боеприпасы в Украину с целью сдерживания России, даже если не будет поддержки со стороны США, по меньшей мере, в течение года.

Анонимный источник издания отмечает, что кое-кто в британском правительстве убежден, что для победы над президентом Российской Федерации Владимиром Путиным нужно только время, а Европа должна быть готова помочь Украине продвигаться вперед без поддержки Соединенных Штатов.

"Он делает ставку на Трампа, но Европа прокручивает шестеренки, чтобы сделать это без США, если Трамп попытается выдернуть вилку из розетки", — говорит собеседник издания.

Кроме того, чиновник из правительства Британии подчеркнул, что Путину нельзя позволить победить, "поскольку последствия для европейской безопасности будут серьезными".

Как отмечает издание, по мнению некоторых западных чиновников, Украина может продолжать удерживать свою территорию без поддержки США. Также The Times добавляет, что, по данным руководителей военной разведки Великобритании, Украина "не сможет победить в войне с Россией в 2024 году", поскольку у нее "нет ни живой силы, ни оружия для большого прорыва".

В сентябре стало известно, что Канада подготовила новый пакет военной помощи для Украины на почти 483 млн долларов США, в рамках которого в течение следующих трех лет передадут 50 бронированных машин. Об этом Джастин Трюдо заявил в Палате представителей во время визита в парламент Канады президента Украины Владимира Зеленского.

24 ноября 2023 года Канада объявила, что передаст Украине 11 тысяч штурмовых винтовок производствакомпании Colt Canada, базирующейся в Онтарио, и патроны к ним.

Ранее Фокус писал, сколько военной помощи получила Украина в 2023 году.