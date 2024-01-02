Ту-95МС и Ту-95МСМ. Что известно о бомбардировщиках, которыми РФ бьет по Украине

Во время массированного обстрела Украины 2 января 2024 года враг применил бомбардировщики Ту-95 для ударов крылатыми ракетами Х-101 и Х-55/Х-555.

2 января российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Крылатые ракеты враг запускал со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и модернизированных Ту-95МСМ. Фокус разобрался, что известно о российских самолетах.

В российском арсенале стратегической бомбардировочной авиации есть три типа самолетов:

Ту-22 и модификации;

Ту-95 и модификации;

Ту-160 и модификации.

Ту-95 — это самый старый и первый межконтинентальный бомбардировщик для СССР. Его первый полет состоялся в 1952 году, а принят на вооружение самолет в 1956 году. Необходимость разработки объяснялась тем, что США уже имели на вооружении Convair B-36, который мог бы достать до границ СССР, поэтому руководство Советского союза поставило задачу создать ответ.

B-36 Воздушных сил США Фото: Википедия

Самолет Ту-95 разработало КБ "Туполев". Он является единственным бомбардировщиком с турбовинтовыми двигателями и одним из символов холодной войны. За почти 70 лет в эксплуатации в РФ модернизировали базовый Ту-95. Особенностью Ту-95МСМ является замена двигателей на НК-12МВМ, новая навигационная система, система управления, а также он стал носителем ракет Х-101 и Х-102.

Версия Ту-95МС серийно изготавливается с 1982 года, поэтому самому старому самолету 40 лет. Однако, как отмечают на Defense Express, возраст бомбардировщика не является прямым показателем его эффективности. С начала серийного производства в 1956 году до появления Ту-95МС прошло 30 лет. За это время самолет прошел серию модификаций и модернизаций, которые позволили сделать бомбардировщик надежным. По оценкам издания, реальное количество боеспособных Ту-95МС составляет 50%.

Основные характеристики Ту-95

Самолет Ту-95 имеет боевую нагрузку 5 тонн, а максимальная при этом составляет 12 тонн. При этом версия Ту-95МС имеет максимальную боевую нагрузку 20,8 тонны, а обычную — 7,6 тонны. Далее приведем характеристики бомбардировщиков Ту-95 и Ту-95МС в скобках.

Ту-95МС с ракетами

Максимальная скорость — 890 км/ч (830 км/ч).

Крейсерская скорость — 750 км/ч (до 700 км/ч).

Максимальная дальность — 12 100 км (до 10 500 км).

Максимальная высота полета — 12 000 метров (до 10 500 метров).

По данным справочника Military Balance 2023, на вооружении Воздушно-космических войск есть 60 бомбардировщиков Ту-95 двух модификаций "МС" и "МСМ". Однако неизвестно, сколько из них готовы к выполнению задач.

Тактико-технические характеристики Ту-95:

длина — 49 м;

высота — 13 м;

экипаж — 7 человек;

размах крыльев — 50,04 м.

Какое вооружение несет бомбардировщик Ту-95

Стоит отметить, что основная задача самолетов Ту-95 — это уничтожение стратегических объектов в тылу врага при любых погодных условиях. Для этого самолет имеет подвески для крылатых ракет и бомб. Двигатели НК-12 имели высокий коэффициент полезного действия. Ныне арсенал ракет является таким:

до 8 крылатых ракет Х-101;

крылатые ракеты Х-102 с термоядерными боеголовками;

до 6 крылатых ракет Х-55 и Х-555.

При этом стоит отметить, что Х-101 могут быть на вооружении только в версии самолета Ту-95МСМ и на внешней подвеске.

Ту-95МС были на вооружении Украины. Однако все самолеты были утилизированы, переданы в музей, а три самолета отдали в Россию за долги за газ.

Роль Ту-95 на войне против Украины

Российские войска регулярно используют стратегические бомбардировщики Ту-95 для обстрелов Украины, включая удары по гражданским объектам. В последних атаках 29 декабря 2023 года и 2 января 2024 года именно они запустили по Украине ракеты Х-55 и Х-101. Во время удара 2 января Воздушные силы Украины смогли сбить:

10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

59 из 70 крылатых ракет типа Х-101, Х-55 и Х-555;

3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Перехват целей Воздушными силами Украины Фото: Повітряні сили України

Крылатая ракета Х-101 имеет дальность поражения около 5500 км. Масса боевой части составляет 400 кг, а общая масса ракеты составляет 2200-2400 кг.