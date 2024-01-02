"Существенно нервирует": ВС РФ на Херсонщине увеличили штурмовую активность, — Гуменюк

По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг", противник озабочен тем, что Силы обороны заняли новые позиции на левом берегу Днепра, поэтому пытается предпринять неудачные попытки, чтобы исправить это.

Российские оккупанты значительно увеличили штурмовую активность в Херсонской области и ежедневно пытаются атаковать позиции украинских защитников. Об этом заявила начальника объединенного пресс-центра Объединенного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 2 января.

По ее словам, за прошлые сутки в Херсонской области было зафиксировано минимум 18 штурмов и ситуацию, которая сложилась, можно назвать достаточно сложной. Ранее количество штурмов противника было стабильным на уровне 10-13 за сутки.

"Ситуация на оккупированной части Херсонской области остается достаточно сложной, потому что присутствие там Сил обороны врага существенно нервирует. Они не прекращают попыток штурмовать наши позиции. Очевидно, что военное командование врага требует от подразделений максимальной эффективности, но каждый раз, неся потери, они вынуждены возвращаться на свои исходные позиции", — говорит Наталья Гуменюк.

В то же время, украинские военные продолжают держать оборону, закрепляться на занятых позициям и работать над расширением плацдарма. Противник продолжает терять много техники и личного состава, что значительно снижает его боевой потенциал.

Страдает от действий ВС РФ и мирное население. Осуществляется давление на жителей оккупированных территорий и продолжается продвижение нарративов о необходимости паспортизации.

К примеру, как говорит Наталья Гуменюк, с 1 января россияне решили оставить людей без права получения медицинской помощи, если у них не будет при себе медицинского сертификата и страхового полиса. Получить их можно исключительно при наличии российского паспорта.

"То есть давление социальным способом продолжается, и подворовые обходы с выискиванием лояльно настроенных людей также не прекращаются", — подытожила Наталья Гуменюк.

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Напомним, в конце декабря западные эксперты рассказывали, когда Украина сможет вытеснить ВС РФ с юга. Начало 2024 года может стать сложным для украинских военных. Их основным фокусом будет сдерживание атак россиян на востоке и отражение авиационных ударов по всей территории.