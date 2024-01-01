ВС РФ продолжают безуспешные штурмы: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте (карты)

За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. Всего враг нанес 13 ракетных и 127 авиационных ударов, совершил 181 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Related video

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Украины, опубликованной в Facebook в понедельник, 1 января.

За прошедшие сутки, российская армия в очередной раз атаковала Украину, применив 96 БпЛА типа "Shahed-136/131". Украинские силы ПВО уничтожили 66 ударных БпЛА.

В новогоднюю ночь авиационные удары были нанесены по 14 населенным пунктам в пяти областях Украины: Ивановка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Григоровка, Резниковка, Звановка, Спорное, Северное, Новомихайловка Донецкой области; Работино, Новоданиловка Запорожской области; Качкаровка, Красный Маяк, Змиевка, Веревка Херсонской области.

Под артиллерийским обстрелом оказались около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник ведет активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении ВСУи отбили 11 атак врага вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Обстановка на Купянском направлении Фото: Deep State

На Лиманском направлении россияне продолжают штурмовые действия в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 10 атак армии РФ возле Богдановки и Андреевки Донецкой области.

Обстановка на Бахмутском направлении Фото: Deep State

На Авдеевском направлении враг с большими потерями продолжает попытки взять город в кольцо. ВСУ за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Степного, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Первомайского, Невельского Донецкой области.

Обстановка на Авдеевском направлении Фото: Deep State

На Марьинском направлении отбиты 4 атаки противника в районе Новомихайловки Донецкой области.

Обстановка на Марьинском направлении Фото: Deep State

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку противника у Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении – отражены 5 атак россиян вблизи Работиного и южнее Новодаровки Запорожской области.

Обстановка на Запорожском направлении Фото: Deep State

На Херсонском направлении ВСУ продолжают расширять плацдарм. Армия РФ за сутки 13 раз безуспешно штурмовала позиции украинских защитников.

За прошедшие сутки ВСУ нанесли 11 авиационных и 9 ракетных ударов по районам сосредоточения личного состава противника, вооружения и военной техники. В частности, ракетные удары были нанесены по трем складам боеприпасов и пункту управления россиян.

Напомним, в новогоднюю ночь россияне дронами атаковали Львовскую области. Горит музей Шухевича и общежитие в Дублянах.

Ранее Фокус писал, что после атаки "шахедов" на Одессу ночью 1 января количество пострадавших возросло. Один человек погиб.