ЗС РФ продовжують безуспішні штурми: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті (карти)

За минулу добу відбулося 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних і 127 авіаційних ударів, здійснив 181 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу України, опублікованому у Facebook у понеділок, 1 січня.

За минулу добу російська армія вкотре атакувала Україну, застосувавши 96 БпЛА типу Shahed-136 / 131. Українські сили ППО знищили 66 ударних БпЛА.

У новорічну ніч авіаційні удари було завдано по 14 населених пунктах у п'яти областях України: Іванівці Харківської області; Срібнянському лісництву Луганської області; Григорівці, Різниківці, Званівці, Спірному, Сіверному, Новомихайлівці Донецької області; Роботиному, Новоданилівці Запорізької області; Качкарівці, Червоному Маяку, Зміївці, Верьовці Херсонської області.

Під артилерійським обстрілом опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник веде активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на території Бєлгородської області.

На Куп'янському напрямку ЗСУї відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Обстановка на Куп'янському напрямку Фото: Deep State

На Лиманському напрямку росіяни продовжують штурмові дії в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 10 атак армії РФ біля Богданівки й Андріївки Донецької області.

Обстановка на Бахмутському напрямку Фото: Deep State

На Авдіївському напрямку ворог із великими втратами продовжує спроби взяти місто в кільце. ЗСУ минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області.

Обстановка на Авдіївському напрямку Фото: Deep State

На Мар'їнському напрямку відбито 4 атаки противника в районі Новомихайлівки Донецької області.

Обстановка на Мар'їнському напрямку Фото: Deep State

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку відбито 5 атак росіян поблизу Роботиного та південніше за Новодарівку Запорізької області.

Обстановка на Запорізькому напрямку Фото: Deep State

На Херсонському напрямку ЗСУ продовжують розширювати плацдарм. Армія РФ за добу 13 разів безуспішно штурмувала позиції українських захисників.

Минулої доби ЗСУ завдали 11 авіаційних і 9 ракетних ударів по районах зосередження особового складу противника, озброєння та військової техніки. Зокрема, ракетні удари було завдано по трьох складах боєприпасів і пункту управління росіян.

Нагадаємо, у новорічну ніч росіяни дронами атакували Львівську область. Горить музей Шухевича та гуртожиток у Дублянах.

Раніше Фокус писав, що після атаки "шахедів" на Одесу вночі 1 січня кількість постраждалих зросла. Одна людина загинула.