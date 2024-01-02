Обстрел Белгородской области: есть жертвы среди военных и пограничников, — росСМИ

По информации российских журналистов, в результате обстрела села Середа есть жертвы среди пограничников, а в результате ударов по селу Красный хутор ранения получили военные.

В результате обстрела Белгородской области 31 декабря и 1 января есть жертвы среди пограничников и военных РФ. Об этом сообщает ASTRA в Telegram ссылаясь на собственные источники.

Журналисты пишут, что 1 пограничник погиб, еще один был ранен. Также среди раненых четыре российских военных.

В частности, 31 декабря якобы взорвались два беспилотника над селом Середа. По информации журналистов, в результате этого инцидента погиб один сотрудник Пограничной службы, а еще один был ранен.

Фото: Google Maps

Также сообщается, что в результате обстрела села Красный хутор 1 января получили ранения четыре военнослужащих Минобороны РФ.

Фото: Google Maps

Взрывы в Белгородской области: что известно

31 декабря российские медиа сообщили об обстрелах нескольких населенных пунктов в Белгородской области. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела в селе Красное погиб мужчина пожилого возраста.

Якобы на момент атаки он находился в магазине, мужчина получил осколочные ранения несовместимые с жизнью. Также была ранена работница магазина, она была госпитализирована.

Отмечалось, что в одном из приграничных населенных пунктов были выбиты окна в помещениях, поврежден автомобиль и газопровод.

Среди прочего, 1 января Гладков сообщал об обстреле населенных пунктов Красное и Богун. По его словам, повреждены линии электропередач и частные дома в результате падения снаряда.

Напомним, 2 января в Белгороде сообщили о работе ПВО. По словам губернатора области, в небе сбили четыре воздушные цели. В результате атаки повреждены несколько частных домов и автомобилей. Одного человека в тяжелом состоянии доставили в больницу. В целом жители области слышали по меньшей мере 20 взрывов.

Ранее, 30 декабря, на территории Белгородской области были атакованы военные объекты РФ. В украинской разведке заявляли о ликвидации 27-летнего старшего лейтенанта России Михаила Конопицына.