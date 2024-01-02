В Харькове на местах обстрелов нашли обломки "Искандера" и "Кинжала", — полиция (фото)

Начальник следственного управления полиции отметил, что последствия одного из таких ударов — шестиметровая воронка, а другого — воронка глубиной три метра.

Вооруженные силы России во вторник, 2 января, осуществили массированный обстрел Украины. Оккупанты попали по центру Харькова ракетами "Искандер-М" и "Кинжалом". Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

По его словам, обломки именно этих ракет следователи нашли на местах обстрелов в Харькове.

Болвинов уточнил, что "Искандер-М" российские оккупанты попали по центру города дважды.

"Искандер-М" — судя по обломкам, два попадания в центре города были именно этой ракетой", — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, какими ракетами ВС РФ попали в центр Харькова В полиции сообщили, какими ракетами ВС РФ попали в центр Харькова

Начальник следственного управления полиции добавляет, что последствия одного из таких ударов — воронка, глубиной шесть метров, а также повреждение складских зданий.

Другое попадание, по предварительным выводам взрывотехников и криминалистов, было "Кинжалом". Именно она, как отмечает Болвинов, попала в проезжую часть возле жилых домов и админздания.

"Там осталась воронка, глубиной три метра и семь с половиной метров в диаметре. Жилая застройка претерпела серьезные разрушения — выбиты окна, повреждены фасады", — добавляет он.

Обстрел Харькова 2 января: детали

Часть воздушных объектов противника во вторник, 2 января, была направлена по Харькову. Для ударов были использованы аэробаллистические ракеты "Кинжал", что в результате привело к разрушениям и пострадавшим. Ранены были 45 украинцев, а 1 умер. Информация является предварительной, ведь спасательная операция продолжается.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что погибшей является 91-летняя женщина. В медицинских учреждениях Харькова находится 38 человек, которым необходима была неотложная помощь.

Всего было по меньшей мере 6 ракетных ударов. Они пришлись на Шевченковский район города. Среди пострадавших оказалась и советник председателя Харьковского областного совета Наталья Попова. Они с несовершеннолетним сыном получили ранения, однако смогли чудом избежать серьезных травм.

Напомним, что во время ракетного обстрела Украины в Киеве загорелся автосалон Tesla. На опубликованных кадрах видно, что рядом со зданием огонь охватил резервуары с топливом. Это не официальный автосалон американского производителя, ведь бренд Tesla не представлен в Украине.

В Воздушных силах ранее сообщили, что российские оккупанты во время атаки по мирным украинским городам запустили 99 целей, из которых украинским защитникам удалось уничтожить 72.