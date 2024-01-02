Когда остановили работники ТЦК, был уже подготовлен: украинец придумал, как избежать призыва

Мужчину остановили посреди улицы представители военкомата и попросили показать документы. Однако справка и удостоверение, которые они увидели, заставили военных обратиться в полицию.

Украинец придумал способ избежать мобилизации, но все пошло не по плану. Деталями 1 января поделилась пресс-служба полиции Тернопольской области.

Работники ТЦК патрулировали улицы города Почаев в Тернопольской области и остановили прохожего. Мужчину попросили предоставить документы. Он показал военным справку об отсрочке и временное удостоверение, которое освобождает его от мобилизации.

Однако у сотрудников военкомата закралась мысль, что документы на самом деле фальшивые. Тогда они вызвали полицию и передали справку с удостоверением на экспертизу.

"Сомнения представителей ТЦК подтвердились — и справка, и удостоверение оказались поддельными", — рассказали в ведомстве.

Получив результаты экспертизы, правоохранители отправились к владельцу "документов". Тот сразу признался, что свою "отсрочку" от призыва купил.

Украинцу объявили о подозрении в использовании поддельных документов. Также ему грозит наказание за уклонение от призыва — заключение на 3-5 лет.

Сейчас полицейские ищут тех, кто изготовил уклонисту фальшивые документы.

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