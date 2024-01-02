"Маневр Жукова": ВС РФ ходят в самоубийственные миссии под Крынками ,— Forbes
По словам аналитиков, ВСУ ночью минируют дороги и выводят из строя технику российских оккупационных войск. По утрам дроны добивают транспорт минами — и ВС РФ не успевают его вернуть.
На протяжении 10 недель десятки тысяч российских военнослужащих шли в безуспешные штурмы, пытаясь вытеснить несколько сотен украинских морпехов, которые удерживают плацдарм на левобережье Днепра в Крынках. Об этом пишет Forbes.
Битву в Крынках некоторые западные СМИ назвали "самоубийственной миссией" морской пехоты. Но именно российские военные сотнями гибнут на минных полях, пытаясь штурмовать позиции ВСУ в районе заболоченной рыбацкой деревни и соседних посадок.
Силы обороны, уступающие в численности, все же добились локального превосходства по части артиллерии и дронов. Для российских БПЛА создают радиопомехи, а затем запускают собственные дроны, которые отслеживают российские гаубицы и другие пусковые установки.
Атаки ВС РФ в районе Крынок
"Российские атаки продолжают интенсивные обстрелы Крынок", — пишет аналитик Дональд Хилл в сводке своего коллеги-аналитика Тома Купера от 1 января.
Сообщается, что группе российских штурмовиков удалось пройти через лес и закрепиться на территории населенного пункта, но украинская артиллерия разнесла дома, которые они заняли. Затем ВСУ вернули свои оборонительные рубежи.
Одна из недавних атака — возможно, именно та, о которой упомянул Хилл, — стала самой ужасной для российского военного блоггера из отдельного воздушно-десантного подразделения.
"Несмотря на то, что погода была на нашей стороне, тактическое преимущество противника в артиллерии сохранилось", — написал он.
"Поступил приказ уничтожить врага посредством решительного маневра Жукова, как 80 лет назад", — упомянул блоггер о российском маршале Георгии Жукове, который, как утверждается, известен тем, что разминировал немецкие минные поля, просто направляя на них своих солдат.
По словам Хилла, украинские защитники по ночам восстанавливают минные заграждения в районе Крынок.
"Украинские дроны по ночам минируют дороги и выводят из строя грузовые и легковые автомобили", — объяснил он. По утрам дроны добивают их минами. Таким образом ВС РФ не успевают вернуть себе технику.
В результате одной из таких атаки в духе Жукова через минные поля российская 104-я десантно-штурмовая дивизия "потеряла уникальных специалистов", написал блогер, вместе с тем "ситуация на поле боя не изменилась".
С каждой неудачной атакой российские потери растут, а позиции Украины расширяются. Сообщается, что 14 октября россияне потеряли в районе Крынок 143 единицы тяжелой техники, у украинцы — 25.
Напомним, что РФ установила дополнительные заграждения возле Крымского моста. На спутниковых снимках видно, что оккупанты устраняют последствия стихийного бедствия возле Крымского моста и строят новые заграждения.
Также сообщалось, что Франция сосредоточится на производстве оружия в Украине, но на это уйдет некоторое время.