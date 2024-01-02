"Не было даже времени среагировать": РФ применила новую тактику при ракетном ударе, — ВСУ

По словам спикера Сил обороны юга, 29 декабря сильно задело южные регионы Украины. Сегодня же ракеты быстро пролетали эти области.

Ракетная атака на Украину 2 января отличается от той, которая произошла 29 декабря 2023 года. Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк эфире телеканала Киев 24.

По ее словам, у российских ракет были другие маршруты. Так, 29 декабря сильно задело южные регионы Украины. Сегодня же ракеты быстро пролетали эти области.

"Эта атака была направлена несколько на другие регионы Украины. Если в прошлый раз, 29 декабря, юг задело достаточно мощно, то на этот раз здесь ракеты фактически не фигурировали. Очень малое количество ракет очень быстро проходило нашу зону ответственности и фактически не было даже времени среагировать на их уничтожение", — сказала Гуменюк.

Она также отметила, что система противовоздушной обороны Украины работала в интенсивном режиме. Сейчас все понимают, что ракеты РФ могут передвигаться по очень сложным маршрутам.

Атака РФ на Украину 2 января: что известно

Как сообщал Фокус, утром 2 января российские оккупанты осуществили массированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки повреждены дома, есть пострадавшие и погибшие. Ночью и утром воздушная тревога в Киеве звучала дважды — в 2:24 часа и в 5:53. Суммарно воздушная тревога длилась почти 6 часов. По информации КГВА, по Киеву были волнами выпущены с бомбардировщиков крылатые ракеты типа Х-101/Х555/Х-55. Вместе с этим оккупанты выпустили из самолетов МиГ-31 аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Как заявил глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, Украина отразила самую масштабную в мире атаку с применением гиперзвукового оружия. По его словам, ни одна страна мира никогда не воевала с подобным оружием и не отражала такие удары.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что силы ПВО установили рекорд по уничтоженным "Кинжалам". Он отметил, что благодарен западным партнерам за военную помощь, однако для дальнейшей защиты нужно больше систем и боеприпасов. Россия не собирается останавливаться.