Попадание в ряд объектов: в "Укрэнерго" ответили, будут ли отключать свет в Киеве (видео)

В компании сообщили, что россияне попали в ряд критических объектов столицы и области, однако угрозы для работы энергосистемы сейчас нет.

Во время вражеского ракетного обстрела Киевщины и столицы 2 января произошло попадание в целый ряд объектов "Укрэнерго" и "Облэнерго", поэтому были определенные перерывы в энергоснабжении. Несмотря на определенные повреждения и сложности, которые вызвала атака, она не несла критической угрозы для работы энергосистемы. Таким образом, нет необходимости во введении чрезвычайного или особого положения в энергосистеме. Об этом сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.

По его словам, службы достаточно оперативно, буквально за несколько часов, восстановили работу необходимого оборудования, и уже большинство потребителей города Киева и близлежащих населенных пунктов имеют надежное электроснабжение.

Также председатель правления НЭК "Укрэнерго" сообщил, что уже возобновлена работа систем водоснабжения Киева.

Он отметил, что несмотря на определенные повреждения и сложности, которые вызвала ракетная атака 2 января, она не несла критической угрозы для работы энергосистемы. Следовательно, нет необходимости во введении чрезвычайного или особого положения в энергосистеме.

"Энергосистема в целом работает сбалансировано. Сегодня мы занимались с самого утра ликвидацией локальных последствий прилетов. Я сам недавно был на одном из энергообъектов, которой пострадал. Там уже все оборудование находится в работе, и я думаю что, если кто-то из потребителей Киевщины и города Киева до сих пор не имеет энергоснабжения, то его восстановление — это вопрос буквально нескольких часов", — пояснил руководитель "Укрэнерго".

Массированный ракетный обстрел Киева 2 января: что известно

Напомним, что во время массированной атаки Российской Федерации 2 января зафиксировано падение обломков вблизи посольства США в Киеве. По словам и.о. главы Шевченковской районной государственной администрации Александра Поповцева стало известно, что в Шевченковском районе "эпицентром" российской атаки стала территория вблизи метро Дорогожичи на улице Елены Телиги.

Известно, что ВС РФ применили ракеты и ударные дроны. Воздушные силы предупредили об активизации почти двух десятков российских самолетов Т-95МС. Позже стало известно о пусках ракет "Кинжал".

По сообщению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские защитники уничтожили 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет "Калибр". Всего за три последних дня Россия выпустила по Украине 170 "шахедов" и десятки ракет различных типов.