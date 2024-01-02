"4 дня достаточно, если есть шаблоны": Игнат предположил, когда РФ может снова атаковать Украину (видео)

Оккупанты должны заранее запрограммировать и настроить маршруты для ракет, которыми будут наносить удары по Украине, считает спикер Воздушных сил.

Уже через несколько дней Россия снова может нанести массированный ракетный удар по Украине. Ей надо немного времени, чтобы подготовиться. Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" сказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, россияне должны заблаговременно запрограммировать и настроить маршруты для ракет, которыми будут наносить удары по Украине.

"На подготовку 4 дня достаточно, если у них есть определенные шаблоны. Ракета программируется, забивается ее маршрут, где ее повернуть направо, где ее повернуть налево, а где опуститься и выйти на удар. Это — технологическое изделие, оно программируется специалистами, поэтому думаю у них есть возможности", — сказал представитель Воздушных сил.

Он отметил, что сейчас оккупанты начали использовать ракеты из так называемого "НЗ" — неприкосновенного запаса. В последнее время оккупационные войска больше используют ракеты типа "Х" воздушного базирования, а вот ракеты "Калибр" применяют значительно реже.

Напомним, что РФ потратила на массированную ракетную атаку по городам Украины 2 января, около 107 воздушных средств. Атака по информации издания издания Forbes, обошлась России в около 620 миллионов долларов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 2 января заявил, что силы ПВО установили рекорд по уничтоженным "Кинжалам".