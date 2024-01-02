Ответ на ракетный террор: "АТЕШ" передал ВСУ координаты ПВО возле Крымского моста (видео)

Партизанам удалось обнаружить, что в районе моста размещены 2 расчета ПВО, которыми россияне пытаются защититься от ударов ВСУ.

Партизаны передали Силам обороны Украины координаты систем ПВО, расположенных вблизи Крымского моста. Об этом сообщается в Telegram-канале Военного движения украинцев и крымских татар.

"Ответом на российский ракетный террор по мирным украинским городам будет массовое уничтожение военных целей россиян", — говорится в публикации. Отмечается, что агенты "АТЕШ" активно этому способствуют.

По данным авторов публикации, удалось обнаружить, что в районе Керченского моста размещены 2 расчета ПВО, которыми россияне пытаются защитить мост от крылатых ракет ВСУ.

По словам аналитика Брэди Африка, РФ установила дополнительные заграждения возле Крымского моста. На опубликованных спутниковых снимках видно, что оккупанты убирают последствия стихийного бедствия возле Крымского моста и строят новые преграды.

Напомним, что 2 января стало известно, что украинский HIMARS уничтожил уже пятый за две недели ЗРК "Бук-М1-2". В ходе разведки операторы 3-го отдельного полка ССО заметили пусковую установку вместе со станцией обнаружения и целеуказания 9С36, которые входили в состав комплекса.

Также сообщалось, что все 39 систем HIMARS, которые есть у Украины все еще целы. Украинской РСЗО удалось уйти из-под огня во время недавней атаки.