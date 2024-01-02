Уничтожен бункер Залужного с его замом: в ВСУ отреагировали на российские фейки

В СтратКоми заявляют, что российская пропаганда в очередной раз выдала историю, которая не имеет ничего общего с реальностью.

В России заявили, что во время утренней атаки по Киеву 2 января было попадание в подземный бункер, где находился заместитель главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. В ВСУ назвали такие заявления далекими от реальности. Об этом пишет Управление стратегических коммуникаций.

"Российские пропагандисты активно распространяют "информацию" о якобы поражении во время ракетного обстрела Киева бункера, где находился заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Такие заявления являются очередным фейком российской государственной пропаганды, не имеющим ничего общего с реальностью", — говорится в сообщении.

Украинцев в очередной раз призвали доверять только официальным источникам информации.

Так, 2 декабря, российские СМИ начали распространять информацию о попадании российской ракеты в подземный бункер в Киеве, где именно находился неназванный заместитель главнокомандующего ВСУ.

"Уничтожен подземный командный пункт, где находился заместитель Залужного", — говорится в сообщении российской газеты.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ предполагают, что РФ может нанести массированный ракетный удар по Украине уже через 4 дня. За это время оккупанты настроят маршруты и запрограммируют по ним ракеты.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара ВС РФ по Киеву 2 января погибли по меньшей мере 2 человека, а 43 получили ранения. В Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, спасли 57 человек и 134 человека были эвакуированы.