Небо не закрыто на 100%: ВС РФ изменили тактику обстрелов Украины, — эксперт

По словам главы Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, российские захватчики пытаются установить, как перемещались средства ПВО Украины. Эксперт не исключает, что недавние массированные удары могут быть подготовкой к очередной атаке.

Утром во вторник, 2 января 2024 года, российские оккупанты осуществили очередной ракетный удар по Украине. При этом они внесли ряд изменений в тактику атаки. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "24 канала".

"Кроме Киева, ракеты также летели на другие украинские города, было рассредоточение. На этот раз фактически Киев и Харьков подверглись наибольшему удару, атака была концентрированной", – подчеркнул он.

Он добавил, что российские ракеты проводили маневры с целью обойти украинскую противовоздушную оборону. По словам Мусиенко, ВС РФ стремились выяснить, каким образом осуществлялось передвижение средств ПВО.

"Они пытаются установить, как передислоцировывались наши средства ПВО, что происходило – это было подготовкой к следующей атаке", – констатировал Мусиенко.

По словам эксперта, 2 января 2024 года был использован комбинированный метод атаки, который включал в себя концентрацию сил в определенном направлении, применение разнообразных видов вооружения и ракет, способных быстро изменять свой курс.

Он отметил, что Украина на данный момент не обладает способностью полного перехвата всех средств воздушной атаки. Например, в Харькове зафиксированы значительные разрушения в результате взрывов — этот город подвергается ежедневным обстрелам со стороны противника из-за своего близкого расположения к границе.

"Враг вызвал определенные негативные последствия. К сожалению, пострадали люди, есть погибшие, но все же это не те последствия, которые могли бы произойти, если бы мы не имели тех средств, которые имеем, а украинская ПВО не отработала так хорошо", – отметил Мусиенко.

Таким образом, по его словам, нельзя утверждать, что воздушное пространство над Украиной полностью закрыто на 100%. На данный момент отсутствует возможность достижения полной защиты из-за нехватки систем противовоздушной обороны.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия, обстреливая Украину ракетами, совершает сознательное масштабное преступление геноцидного типа, которое должны зафиксировать международные сообщества, а также соответствующие юридические инстанции.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что уже через несколько дней Россия снова может нанести массированный ракетный удар по Украине. Так, чтобы подготовиться, оккупантам надо 4 дня.

2 января в Институте гидробиологии НАН Украины заявили, что в результате ракетного террора России погибла преподавательница университета "Киево-Могилянская Академия" Людмила Шевцова. 2 февраля женщине должно было исполниться 85 лет.

В результате ракетной атаки российских оккупантов во вторник утром, 2 января, пострадала 89-летняя актриса Харьковского академического драматического театра Виктория Тимошенко.