Соревнование между Украиной и РФ: аналитики рассказали, как Кремль проверяет украинскую ПВО

По данным экспертов, российские удары по Украине являются частью тактического и технологического соревнования между наступлением и обороной, в котором обе стороны постоянно экспериментируют и приспосабливаются друг к другу, особенно в сфере дальних ударов и противовоздушной обороны.

Поставки систем противовоздушной обороны и ракет являются стратегически важными для Украины. Оккупанты планируют адаптироваться к возможностям украинской ПВО для того, чтобы обойти ее и нанести максимальный ущерб и потери. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW) за 3 января.

Эксперты отметили, что в период обстрелов с 1 по 2 января украинские военные успешно сбили большее количество беспилотных летательных аппаратов "Шахед" по сравнению с предыдущей масштабной атакой 29 декабря. Кроме того, была зафиксирована ликвидация множества ракет типа "Кинжал".

В отчете добавили, что силы противовоздушной обороны Украины, вероятно, успешно приспособились к тактике ударов, которую применили россияне 29 декабря.

В ISW подчеркивают, что российские атаки на Украину представляют собой часть тактического и технологического противостояния между наступлением и обороной. В рамках этого соревнования обе стороны постоянно проводят эксперименты и адаптируют свои тактики друг под друга, особенно в области дальних ударов и средств противовоздушной обороны.

"Помощь Запада Украине остается критически важной, поскольку российские войска, вероятно, будут продолжать экспериментировать и внедрять новые способы обхода украинской противовоздушной обороны", — отмечает Институт изучения войны.

В отчете также подтверждают информацию, представленную аналитиками и опубликованную в британском издании Telegraph. Согласно этим данным, Украине, возможно, придется регулировать свои ракетные системы противовоздушной обороны в условиях сокращения поддержки со стороны Запада. Кроме того, возможно потребуется усилить защиту стратегически важных объектов путем перераспределения систем ПВО из менее защищенных прифронтовых районов.

Напомним, что утром во вторник, 2 января 2024 года, российские оккупанты осуществили очередной ракетный удар по Украине. При этом они внесли ряд изменений в тактику атаки.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия, обстреливая Украину ракетами, совершает сознательное масштабное преступление геноцидного типа, которое должны зафиксировать международные сообщества, а также соответствующие юридические инстанции.