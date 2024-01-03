Больше шансов выжить: экс-командир "Айдара" объяснил, почему не стоит уклоняться от мобилизации

По словам Евгения Дикого, если Украина проиграет войну — больше шансов выжить будет у военных, поскольку гражданские рискуют оказаться в оккупации. Именно этих людей заберут в ВС РФ для ведения боевых действий.

По словам экс-командира роты в батальоне "Айдар" Евгения Дикого, если Украина проиграет эту войну, то больше шансов выжить будет у тех, кто будет в составе вооруженных формирований. Об этом он заявил в интервью изданию "Новинарня".

По словам Евгения Дикого, волна эмпатии к нам со стороны свободного мира давно прошла. В частности, если в начале полномасштабного вторжения границы ЕС были открыты, то ошибочно полагать, что там примут 30 млн беженцев.

По мнению экс-командира батальона, у власти есть шансы сбежать, впрочем остальные украинцы не смогут вырваться и останутся в Украине. Эти граждане будут вынуждены пережить волны оккупации.

Он привел пример оккупации Крыма и части территории Луганской и Донецкой областей, где Россия мобилизовала на войну тех мужчин, которые остались.

"В "ЛНР" и "ДНР" фактически вообще не осталось мужского населения, его выгребли и именно им заткнули все дыры. Там реально физически почти нет живых мужчин, собственно с Донбасса. И вот, именно это будет ждать тех, кто хочет откосить от украинской мобилизации. Они все равно пойдут служить и воевать, те что переживут эту первую волну оккупации те, что выживут", — сказал Евгений Дикий.

Он объяснил, что именно этих людей мобилизуют в следующих войнах России, и они не смогут уклониться от российской мобилизации и будут умирать в составе российских войск на чужих землях.

"Если уж быть совсем циничным, если мы уже проигрываем эту войну из-за того, что в армию не записались, то как раз больше шансов выжить будет у тех, кто будет в составе вооруженного подразделения", — подчеркнул Дикий.

По его словам, в таком случае вооруженные подразделения смогут перейти границу с Евросоюзом и там интернироваться. В пример он привел воинов УПА, которые в 1947 году прорвались в Польшу и Словакию. Поэтому у бойца будет больше шансов выжить, чем у "уклониста в подвале".

Напомним, недавно в ВСУ рассказали, кому из мужчин не имеют право вручать повестки на блокпостах. В частности, такое вручение повесток больше касается тех, кто пытается избежать постановки на учет. К мужчинам, которые имеют с собой военные-учетные документы вопросов не будет.

Также в Госпогранслужбе объяснили, что пограничники могут требовать у мужчин, которые выезжают из Украины, документы, подтверждающие право на отсрочку.