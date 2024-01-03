Украинец, который пьяным полез грабить бар, отказался от мобилизации из-за веры

Мужчина объяснил, что поссорился с девушкой, выпил и захотел есть. Это заставило его забраться через окно в бар. В то же время служить в ВСУ ему якобы запрещает вера.

В Украине осудили мужчину, который сначала залез через окно в бар, а потом игнорировал повестки якобы из-за своей веры. Об этом говорится в приговоре Полонского районного суда Хмельницкой области от 28 декабря.

29-летний уроженец Харькова, чье имя неизвестно, 4 августа был пьян и примерно в 4:00 проходил мимо бара "Сакура". Он решил обокрасть заведение, поэтому залез в кухню бара через открытое пластиковое окно.

Грабителя задержали на месте и вызвали полицию. Правоохранители возбудили дело о незаконном проникновении.

Однако на этом нарушении закона мужчина не остановился. 4 августа он прошел медосмотр и был признан ВВК годным. Уже 20 сентября он получил "боевую повестку", но на следующий день в место сбора не явился.

21 сентября работники ТЦК вручили харьковчанину еще одну повестку, но история повторилась. В третий раз уклонист получил "боевую повестку" уже 20 октября, и уже традиционно ее проигнорировал.

На суде мужчина признал вину. Он объяснил, что залез в бар, потому что "хотел найти там еду".

"В тот вечер он поссорился с девушкой, из-за этого употребил спиртное и захотел есть. Повестки действительно получал, но отказывается идти убивать людей, поскольку ему не позволяет это делать его вера", — указано в приговоре.

На запрос правоохранителей ответили, что с октября 2014 года украинец был "некрещеным вестником" Свидетелей Иеговы. Однако с марта 2015 года он не принадлежит к религиозному объединению.

Суд признал уклониста виновным. За инцидент в баре ему назначили год заключения, за игнорирование повесток — еще три. Однако из-за процедуры поглощения наказаний он проведет за решеткой только три года вместо четырех.

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