"Новая тактика": в КГВА ответили, чего ожидать от ВС РФ в ближайшее время

Руководитель администрации Сергей Попко объяснил, что Киев остается "целью №1" для Кремля. Он призвал украинцев не игнорировать тревоги и относиться к массированным атакам как к "неотъемлемой части войны".

Массированные обстрелы с применением большого арсенала воздушного вооружения — новая тактика России. Об этом в комментарии "ТСН" заявил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

По его словам, цель врага не изменилась. Кремль все еще стремится разрушить Киев.

"С начала полномасштабного вторжения Киев был и есть целью №1 для агрессора. Разрушить город, его инфраструктуру и жилые дома. Попробовать устроить нам блэкаут — без света, тепла, воды и газа. Убить, покалечить жителей. Загнать террором киевлян в состояние паники и отчаяния", — объяснил Попко.

Он подчеркнул, что этих целей оккупанты и придерживаются. В Москве надеются, что за сломом столицы последует и крах сопротивления всего государства.

"Большим нашествием ракет и дронов даже в светлое время суток агрессор хочет продемонстрировать свою власть, свое превосходство. И нам и всему цивилизованному миру", — отметил руководитель КМВА.

Он заверил, что Россия не достигнет своей цели. Даже несмотря на "жесточайшие воздушные удары" Киев будет продолжать работать для передовой.

На вопрос чего ожидать от ВС РФ в дальнейшем Попко ответил, что украинцы должны ожидать только победы в войне.

"А ко всем попыткам врага наносить удары по Киеву надо относиться как к неотъемлемой части войны", — подчеркнул он.

Чиновник добавил, что самое главное — не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Он призвал украинцев всегда спускаться в укрытие в случае опасности.

"Как бы отлично не работала наша противовоздушная оборона, все должны быть в укрытиях", — заявил Попко.

Напомним, ночью и утром 2 января ВС РФ атаковали Киев и Харьков. В столице погибли два человека, еще 52 человека — пострадали.

Представитель ГСЧС Александр Хорунжий рассказал, что в результате удара в Соломенском районе Киева полностью выгорели семь квартир. Еще 321 квартира была повреждена.