"Полностью выгорело семь квартир": новые детали удара ВС РФ по Киеву (видео)

По словам пресс-секретаря ГСЧС Александра Хорунжего, в результате российской атаки на столицу повреждена 321 квартира в двух домах.

Related video

Из-за удара Вооруженных сил Российской Федерации по Киеву 2 января в Соломенском районе полностью разрушены семь квартир. Об этом сказал пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) Александр Хорунжий в комментарии "Радио Свобода".

По словам Хорунжего, 2 января российские оккупанты осуществили "одну из самых больших" атак с начала полномасштабной войны. Он отметил, что около 200 жителей Соломенского района обратились за социальной помощью.

"Полностью выгорело семь квартир в жилом доме Соломенского района и повреждена 321 квартира в двух домах", — сообщил Хорунжий.

По информации пресс-офицера, заявлений о предоставлении места временного проживания пока не поступало.

Детали удара по Киеву (09:07)

Обстрел 2 января: что известно

Напомним, 2 января ВС РФ осуществили массированную ракетную атаку на Украину. Президент Владимир Зеленский отметил, что российские оккупанты применили почти сто ракет различных типов, по крайней мере 70 из них были сбиты, почти 60 — в районе Киева.

По данным Киевской городской военной администрации, в результате ракетного удара ВС РФ по Киеву погибли 2 человека, а 43 получили ранения. Также сообщается, что в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, спасли 57 человек и 134 человека были эвакуированы.

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко также сообщил, что в регионе поврежден ряд частных домов, более 60 автомобилей. По его данным, из-за падения обломков произошел пожар в недостроенной церкви, повреждены несколько предприятий, складских помещений. Повреждения получил одно из областных медучреждений.