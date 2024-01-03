"Повністю вигоріло сім квартир": нові деталі удару ЗС РФ по Києву (відео)

За словами прессекретаря ДСНС Олександра Хорунжого, унаслідок російської атаки на столицю пошкоджено 321 квартиру у двох будинках.

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Через удар Збройних сил Російської Федерації по Києву 2 січня в Солом'янському районі повністю зруйновано сім квартир. Про це сказав пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) Олександр Хорунжий у коментарі "Радіо Свобода".

За словами Хорунжого, 2 січня російські окупанти здійснили "одну з найбільших" атак з початку повномасштабної війни. Він зазначив, що близько 200 жителів Солом'янського району звернулися по соціальну допомогу.

"Повністю вигоріло сім квартир у житловому будинку Солом'янського району та пошкоджено 321 квартиру у двох будинках", — повідомив Хорунжий.

За інформацією пресофіцера, заяв про надання місця тимчасового проживання поки не надходило.

Деталі удару по Києву (09:07)

Обстріл 2 січня: що відомо

Нагадаємо, 2 січня ЗС РФ здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Президент Володимир Зеленський зазначив, що російські окупанти застосували майже сто ракет різних типів, принаймні 70 із них було збито, майже 60 — у районі Києва.

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Києву загинули 2 людини, а 43 дістали поранення. Також повідомляється, що в Солом'янському районі рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб і 134 людини були евакуйовані.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко також повідомив, що в регіоні пошкоджено низку приватних будинків, понад 60 автомобілів. За його даними, через падіння уламків сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено кілька підприємств, складських приміщень. Пошкоджень зазнав один з обласних медзакладів.