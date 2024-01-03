"Готовятся к длительной войне": разведка Британии назвала новую тактику обстрелов ВС РФ

По мнению аналитиков, противник временно отказался от ударов по энергетической инфраструктуре и перешел к оборонной промышленности. Это вскоре может измениться вновь.

Российские оккупанты активизировали массированные атаки мирных украинских городов при помощи различного вооружения. В отчете разведки Минобороны Великобритании от 3 января назвали причину таких действий противника.

По словам аналитиков, произошло увеличение интенсивности ударных операций против Украины 29 декабря, когда ВС РФ атаковали сразу несколько украинских регионов.

Тогда противник задействовал значительную часть запасов крылатых и баллистических ракет, которые он накапливал последние несколько месяцев.

"Недавние удары, вероятно, в первую очередь направлены на оборонную промышленность Украины. Это контрастирует с крупными атаками прошлой зимы, в ходе которых приоритетом были удары по энергетической инфраструктуре Украины", — говорится в сообщении.

В то же время, британские аналитики продолжают, что россияне не будут отказываться от ударов по энергетическим объектам и со временем возобновят эту кампанию. В декабре фиксировались несколько подобных случаев.

Новые операции говорят лишь о том, что ВС РФ временно изменили подход к нанесению дальних ударов.

"Российские планировщики почти наверняка признают растущую важность оборонного промышленного потенциала, поскольку они готовятся к длительной войне", — подытожили в британской разведке.

В британской разведке рассказали, для чего ВС РФ активизировали обстрелы Украины Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 29 декабря российские оккупанты запустили по мирным городам Украины более 100 воздушных целей, что привело к разрушениям, жертвам и пострадавшим. При этом большую часть целей удалось перехватить украинской системе противовоздушной обороны.

Ночью и утром 2 января ВС РФ атаковали Киев и Харьков. В столице погибли два человека, еще 52 человека — пострадали. Всего жертв вражеского обстрела в двух регионах — 5. Противник выпустил 99 воздушных целей, 72 из которых удалось перехватить.