Россия делает упор на баллистику: какое оружие нужно Украине для усиления ПВО (видео)

Авиаэксперт Валерий Романенко объяснил, что именно баллистические ракеты "очень сложно" сбивать. Кроме того, комплексы, которых не хватает для защиты городов, "крайне дорогие".

Украине нужны комплексы противоракетной обороны, чтобы усилить свою ПВО. Однако самые эффективные из них — слишком дорогие. Об этом 2 января заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.

Он убежден, что сейчас РФ сосредоточена на производстве баллистических ракет.

"Это было видно по соотношению производства тех или иных типов ракет", — объяснил Романенко.

Он сообщил, что наибольшими темпами выросло производство "Искандеров" и "Кинжалов". Также страна-агрессор активно работала над модификацией ракет Х-22 в Х-32.

"Эти ракеты, к сожалению, очень сложно сбивать над территорией Украины", — отметил авиаэксперт.

По его словам, от атак баллистикой более менее защищен Киев. Однако и в столице иногда происходят попадания.

"А вот другие города... У нас просто не хватает комплексов, подобных Patriot и SAMP/T", — сказал Романенко.

Он объяснил, что такие комплексы "крайне дорогие". Если обычные системы ПВО стоят сотни миллионов, то цена Patriot с PAC-3 может составлять миллиарды. Однако именно это вооружение имеет серьезные возможности надежно отражать ракетные атаки.

"Очевидно, стоимость компонентов не дает возможности поставлять нам их больше", — добавил эксперт.

Комментарий Валерия Романенко (об усилении ПВО — с 0:46)

Напомним, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец попросил омбудсменов мира помочь Украине с усилением ПВО. Он отметил, что Украина нуждается для защиты гражданского населения в системах IRIS-T, Patriot и NASAMS.

В ВСУ предупредили украинцев о возможных атаках ВС РФ по энергообъектам. Граждан призвали быть готовыми и к блэкаутам в результате ударов.