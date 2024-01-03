Son of Blackbird: сверхсекретный американский самолет готовится к первому полету в 2025 году

Идейный преемник самолета SR-71 Blacbird станет безэкипажным, гиперзвуковым и потенциальным носителем гиперзвуковых ракет. Он может кардинально изменить применение авиации Воздушными силами США.

Беспилотный гиперзвуковой самолет SR-72 Son of Blackbird готовится к первому полету в 2025 году. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Секретная разработка Lockheed Martin якобы планируется к первому полету. Считается, что проект для Воздушных сил США будет развивать скорость более 6437 км/ч. Он станет самым быстрым самолетом в истории. Вероятно, его роль будет включать такую же деятельность, что и у его предшественника SR-71 Blackbird.

SR-71 Blackbird Фото: Википедия

SR-71 в свое время установил рекорды скорости в 1974 году. Его сняли с эксплуатации в 1988 году и он вошел в историю как самый быстрый пилотируемый самолет. Его преемник Son of Blackbird может быть беспилотным, гиперзвуковым и многоразовым. Основной задачей самолета будет разведка, наблюдение и рекогносцировка.

Кроме этого считается, что SR-72 будет поддерживать новую гиперзвуковую ракету HSSW. Это должно позволить поражать важные цели в опасных условиях, в которых пилотируемые самолеты были бы слишком медленными и недостаточно маневренными. Визуально Son of Blackbird будет похож на своего "отца" и будет иметь длину около 30 метров. На вооружение он может поступить уже в 2030 году.

Потенциально новый самолет может в корне изменить способы использования авиации военными. Скорость более 6400 км/ч. позволит быстро добраться до места назначения. Из США в Европу можно будет долететь всего за полтора часа. Технологии реактивных двигателей за 60 лет значительно продвинулись вперед. Но и вызовы увеличились. Самолету нужно маневрировать и быстро развивать высокие скорости, чтобы уклоняться от современных средств ПВО.

Поэтому в рамках программы SR-72 планируется разработка гиперзвуковой силовой установки с комбинированным циклом на основе турбины многоразового использования. Двигатель является разновидностью воздушно-реактивной силовой установки, которая сочетает турбовентиляторные двигатели и сверхзвуковую реактивную установку. Последний и должен предоставить возможность поддерживать скорость более 5 Махов, а потенциально превышать 10 Махов.

Напомним, армия США готовится к тестированию гиперзвуковых ракет морского базирования на эсминце Zumwalt.

19 декабря СМИ писали, что Конгресс США требует как можно быстрее внедрить гиперзвуковой перехватчик.