Вооружиться к 2030: Конгресс США требует скорейшего внедрения гиперзвукового перехватчика

Требования конгресса, отмечают эксперты, обусловлены тем, что и Россия и Китай "сильно продвинулись вперед" в области создания гиперзвукового оружия. Поэтому США вынуждены рисковать.

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Конгресс США настаивает на том, чтобы Агентство по противоракетной обороне (MDA) создало перехватчики, способные поражать гиперзвуковое оружие. При этом создание оружия должно произойти быстрее, чем планировалось в недавно принятом законе об ассигнованиях на национальную оборону на 2024 финансовый год. Об этом 18 декабря сообщили в Defence News.

Обозреватели отмечают, что речь идет о перехватчике Glide Phase Interceptor (GPI), который предназначен для перехвата гиперзвуковых ракет на этапе глиссады. По грубым оценкам такой перехватчик должен поступить на вооружение в 2030 году, однако Конгресс требует, чтобы программа достигла начального оперативного потенциала к концу 2029 года.

Это означает, что MDA не только должно доказать способность противостоять гиперзвуковым ракетам, но и поставить на вооружение не менее 12 GPI к указанному сроку.

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Более того, конгрессмены требуют, чтобы программа достигла полного оперативного потенциала к концу 2032 года, а Пентагон должен поставить на вооружение не менее 24 перехватчиков к концу 2040 года. При этом оперативный потенциал должен включать в себя возможность "совместного использования GPI с космическими или наземными датчиками, которые, как ожидает Министерство обороны, будут развернуты до конца 2032 года".

Также сообщается, что для активизации этих усилий Конгресс дополнительно выделит 225 млн долларов к запрошенным Агентством на 24 финансовый год 209 млн долларов на разработку гиперзвуковой обороны.

По словам американского эксперта Марка Монтгомери, данные шаги законодателей обусловлены тем, что геополитические противники США продвинулись в области создания гиперзвукового оружия.

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"Россия и Китай сильно продвинулись вперед; возможно, они немного опережают нас. Но мы тратим 4 миллиарда долларов в год, чтобы догнать их в наступательной гиперзвуковой технике… Можно было бы ожидать, что мы будем рисковать, ускорять темпы создания гиперзвуковой защиты", — подчеркнул эксперт.

Напомним, Агентства космических разработок США 5 декабря сообщило, что американские специалисты по противоракетной обороне ищут компанию для разработки и создания от четырех до восьми спутников с бортовыми инфракрасными датчиками для обнаружения и отслеживания обычных и гиперзвуковых ракет противника в любой точке мира.