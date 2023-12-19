Озброїтися до 2030: Конгрес США вимагає якнайшвидшого впровадження гіперзвукового перехоплювача

Вимоги конгресу, зазначають експерти, зумовлені тим, що і Росія, і Китай "сильно просунулися вперед" у сфері створення гіперзвукової зброї. Тому США змушені ризикувати.

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Конгрес США наполягає на тому, щоб Агентство з протиракетної оборони (MDA) створило перехоплювачі, здатні уражати гіперзвукову зброю. При цьому створення зброї має відбутися швидше, ніж планувалося в нещодавно ухваленому законі про асигнування на національну оборону на 2024 фінансовий рік. Про це 18 грудня повідомили в Defence News.

Оглядачі зазначають, що йдеться про перехоплювач Glide Phase Interceptor (GPI), який призначений для перехоплення гіперзвукових ракет на етапі глісади. За грубими оцінками такий перехоплювач має надійти на озброєння 2030 року, однак Конгрес вимагає, щоб програма досягла початкового оперативного потенціалу до кінця 2029 року.

Це означає, що MDA не тільки має довести здатність протистояти гіперзвуковим ракетам, а й поставити на озброєння щонайменше 12 GPI до зазначеного терміну.

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Ба більше, конгресмени вимагають, щоб програма досягла повного оперативного потенціалу до кінця 2032 року, а Пентагон має поставити на озброєння щонайменше 24 перехоплювачі до кінця 2040 року. При цьому оперативний потенціал має містити можливість "спільного використання GPI з космічними або наземними датчиками, які, як очікує Міністерство оборони, будуть розгорнуті до кінця 2032 року".

Також повідомляється, що для активізації цих зусиль Конгрес додатково виділить 225 млн доларів до запитаних Агентством на 24 фінансовий рік 209 млн доларів на розробку гіперзвукової оборони.

За словами американського експерта Марка Монтгомері, такі кроки законодавців зумовлені тим, що геополітичні супротивники США просунулися в галузі створення гіперзвукової зброї.

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"Росія і Китай сильно просунулися вперед; можливо, вони трохи випереджають нас. Але ми витрачаємо 4 мільярди доларів на рік, щоб наздогнати їх у наступальній гіперзвуковій техніці... Можна було б очікувати, що ми ризикуватимемо, прискорюватимемо темпи створення гіперзвукового захисту", — наголосив експерт.

Нагадаємо, Агентство космічних розробок США 5 грудня повідомило, що американські фахівці з протиракетної оборони шукають компанію для розроблення та створення від чотирьох до восьми супутників із бортовими інфрачервоними датчиками для виявлення і відстеження звичайних і гіперзвукових ракет противника в будь-якій точці світу.