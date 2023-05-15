ППО проти гіперзвукових ракет: особливі датчики допоможуть у перехопленні за атмосферою

Основними компонентами нової системи ППО стануть датчики, здатні відстежити гіперзвукову зброю, а також перехоплювач GPI.

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Компанії Raytheon та Northrop Grumman зайнмаються розробкою прототипів систем гіперзвукової протиракетної оборони, яку планують встановити на есмінці ВМС США, повідомляє militaryaerospace.com.

Системи створюються в рамках програми Glide Phase Intercept (GPI) й призначені для атак гіперзвукових ракет, що наближаються, в той момент, коли вони найбільш вразливі.

Компаніям виділять бюджет у кілька десятків мільйонів доларів США, щоб вони могли удосконалити свої концепти та презентувати військовим прототипи, які можна було б випробувати у реальних умовах. Обидві компанії працюють над проектом із кінця 2021 року, зазначає ЗМІ.

Системи GPI повинні забезпечити регіональну гіперзвукову протиракетну оборону, запускаючи спеціально модифіковані ракети з надводних бойових кораблів ВМС США з метою атакувати і знищити гіперзвукові ракети, що наближаються, тоді, коли вони проходять над атмосферою Землі. Гіперзвукові ракети можуть розвивати швидкість вище 5 Махів, що становить 6125 км/год.

Основними компонентами нової системи ППО стануть датчики, здатні відстежити гіперзвукову зброю, а також перехоплювач GPI, що запускається системою вертикального пуску. Його розмістять на борту есмінців класу Arleigh Burke ВМС для перехоплення гіперзвукових ракет, що наближаються, у фазі їх планування. GPI заповнить прогалину між ракетами SM-3 і SM-6 ВМФ, які атакують ракети противника на різних етапах їхнього польоту, йдеться в матеріалі.

Прототипи GPI буде спроектовано таким чином, щоб їх можна було інтегрувати в існуючу систему протиракетної оборони Aegis. Також відомо, що система ППО нового типу включатиме модернізовані перехоплювачі та модифіковані системи озброєння Aegis, необхідні для їх запуску.

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