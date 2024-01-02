США готовятся к тестированию гиперзвуковых ракет морского базирования: новая роль для Zumwalt

Военно-морской флот США хочет получить гиперзвуковую ракету в 2025 году, чтобы к 2027 году стелс-эсминец Zumwalt уже был в строю.

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В 2024 году США планируют перейти к тестированию гиперзвуковой ракеты морского базирования. Носителем должен стать стелс-эсминецZumwalt. Об этом сообщает Defense News.

Военно-морской флот хочет установить гиперзвуковые ракеты на эсминец Zumwalt в 2025 году. Для этого корабль уже проходит модернизацию. Он будет носителем ракетной системы Conventional Prompt Strike. Работы над эсминцем происходят на судостроительной компании HII в Паскагуле, штат Миссисипи.

"Модернизация позволит Zumwalt оставаться одним из самых технологически передовых и смертоносных кораблей в ВМС США", — сказал командир Арло Абрахамсон, спикер морских надводных сил в августе.

Гиперзвуковую ракету разрабатывает корпорация Lockheed Martin. Она создаст пусковую установку для эсминца, а также начнет летные испытания в 2024 году. Кроме пусковой они изготовят систему управления и другие части ракеты. Модификация одного эсминца обойдется в 154,8 млн долларов.

Полное развертывание модернизированного Zumwalt ожидается в конце 2026 календарного года или в начале 2027-го. Корабль будет работать под руководством 7 флота Военно-морских сил США.

Напомним, 1 сентября СМИ писали, что USS Zumwalt получит новое гиперзвуковое вооружение.

Работы на эсминце Zumwalt начались 19 августа в Паскагулу, штат Миссисипи. Корабль пройдет модернизацию.