Американский эсминец Zumwalt прибыл в Миссисипи для получения гиперзвуковых ракет

Проект Zumwalt является одним из самых дорогих в истории ВМС США. Несмотря на это два корабля получат пусковые установки для гиперзвуковых ракет C-HGB.

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Один из самых дорогих эсминцев в Военно-морском флоте США USS Zumwalt прибыл в Миссисипи, чтобы начать модернизацию для гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает Naval News.

Установка пусковых для гиперзвуковых ракет займет два года. Zumwalt поступил в порт еще 19 августа в Паскагулу, штат Миссисипи.

"Модернизация позволит Zumwalt оставаться одним из самых технологически передовых и смертоносных кораблей в ВМС США", — заявили в сообщении ВМС США.

Эсминец с водоизмещением 16 000 тонн получит также передовые пушечные системы калибра 155-мм вместо 4 ракетных установок калибром 87-дюймов (220 см). Если говорить о гиперзвуковых ракетах, то один эсминец будет иметь 12 ракет. Каждая пусковая будет иметь 3 гиперзвуковые ракеты C-HGB. C-HGB — это проект гиперзвуковых планерных ракет. Программа является частью усилий Минобороны США по развертыванию нескольких обычных платформ для быстрого удара без предупреждения.

Известно, что гиперзвуковые ракеты получит два корабля класса Zumwalt — Michael Monsoor Lyndon B. Johnson. Работы должны завершиться до 2025 года. Однако Правительственный офис подотчетности сомневается, что платформы будут готовы в указанные сроки.

Напомним, 20 февраля Lockheed Martin получил контракт на производство гиперзвуковых ракет для армии США.

12 декабря 2021 года один из самых дорогих эсминцев Zumwalt ВМС США покрылся ржавчиной.