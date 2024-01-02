США готуються до тестування гіперзвукових ракет морського базування: нова роль для Zumwalt

Військово-морський флот США хоче отримати гіперзвукову ракету у 2025 році, щоб до 2027 року стелс-есмінець Zumwalt вже був у строю.

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У 2024 році США планують перейти до тестування гіперзвукової ракети морського базування. Носієм має стати стелс-есмінець Zumwalt. Про це повідомляє Defense News.

Військово-морський флот хоче встановити гіперзвукові ракети на есмінець Zumwalt у 2025 році. Для цього корабель вже проходить модернізацію. Він буде носієм ракетної системи Conventional Prompt Strike. Роботи над есмінцем відбуваються на суднобудівній компаніїї HII в Паскагулі, штат Міссісіпі.

"Модернізація дозволить Zumwalt залишатися одним з найбільш технологічно передових і смертоносних кораблів у ВМС США", — сказав командир Арло Абрахамсон, речник морських надводних сил у серпні.

Гіперзвукову ракету розробляє корпорація Lockheed Martin. Вона створить пускову установку для есмінця, а також почне льотні випробування у 2024 році. Окрім пускової вони виготовлять систему керування та інші частини ракети. Модифікація одного есмінця обійдеться у 154,8 млн доларів.

Повне розгортання модернізованого Zumwalt очікується в кінці 2026 календарного року або на початку 2027-го. Корабель буде працювати під керівництвом 7 флоту Військово-морських сил США.

Нагадаємо, 1 вересня ЗМІ писали, що USS Zumwalt отримає нове гіперзвукове озброєння.

Роботи на есмінці Zumwalt почалися 19 серпня в Паскагулу, штат Міссісіпі. Корабель пройде модернізацію.