Гіперзвукове диво морського базування: есмінець USS Zumwalt отримає нове озброєння

Гіперзвукова система Conventional Prompt Strike дає можливість запускати ракети, які розганяються до 5 Махів. Одним із компонентів системи є електромагнітний прискорювач, що надає ракеті високу швидкість.

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Американський есмінець Військово-морського флоту США USS Zumwalt прибув на одну з найбільших корабелень Ingalls Shipbuilding, штат Міссісіпі для проведення модернізації. Як повідомила 28 серпня пресслужба ВМС США, корабель буде оснащено гіперзвуковими системами Conventional Prompt Strike.

Коментуючи подію, оглядачі Bulgarian Military зазначили, що есмінець буде оснащений новітньою військовою технологією Сполучених Штатів, унаслідок чого Zumwalt займе позицію одного з найбільш технологічно складних і смертоносних кораблів у грізному арсеналі ВМС США.

"Ведеться клопітка робота з оснащення цього дива військово-морського флоту новітнім гіперзвуковим ракетним комплексом", — пишуть оглядачі.

Повідомляється, що відповідно до наміченого графіка, перше повномасштабне розгортання Zumwalt має відбутися в останні місяці 2026 року або на початку 2027 року. Цей найважливіший захід відбуватиметься під контролем 7-го флоту США та Індо-Тихоокеанського командування США, що підтверджує їхнє лідерство в цьому стратегічному кроці.

Чим буде оснащений USS Zumwalt

Загалом озброєння есмінця являє собою поєднання наступальних і оборонних можливостей, що дають змогу ефективно діяти в різних умовах і сценаріях виконання завдань. Але стрижнем вогневої потужності корабля буде пускова установка гіперзвукової ракети морського базування від компанії Lockheed Martin. Ця передова технологія дає змогу ВМС США запускати гіперзвукові ракети з кораблів, які летять зі швидкістю 5 Махів і вище, що робить їх вкрай складними для перехоплення.

Експерти звернули увагу на технічну особливість установок. За допомогою гідравлічної системи піднімає ракету з контейнера для зберігання і встановлює її на пускову установку. Після того, як ракета розміщена, пускова установка за допомогою електромагнітного рельсотрона запускає ракету на гіперзвуковій швидкості. Прискорювач за допомогою потужного магнітного поля розганяє ракету, даючи їй змогу рухатися зі швидкістю 5 Махів (понад 6 тис. км на годину) і вище.

Гіперзвукову пускову установку Lockheed виготовлено з комбінації матеріалів, включно зі сталлю, алюмінієм і композитними матеріалами. Рама ракети-носія виготовлена зі сталі, яка забезпечує необхідну міцність, щоб протистояти силам, що виникають під час запуску.

Контейнер для зберігання ракети-носія виготовлено з алюмінію, який вирізняється легкістю і міцністю. Рейкова гармата Lockheed виготовлена з композитних матеріалів, що дає змогу встановлювати пускову установку на корабель, не збільшуючи його маси.

Нагадаємо, про плани модернізації есмінця USS Zumwalt стало відомо наприкінці листопада минулого року. Оглядачі The War Zone повідомили, що крім гіперзвукових ракет його оснастять дронами, тому корабель стане універсальною платформою для нанесення швидких і дезорієнтуючих ударів в оспорюваних середовищах.