На Купянском направлении пилоты ВСУ сбросили конфеты девочке, которая постоянно им махала (видео)

Каждый раз, когда украинские пилоты летели на боевое задание, девочка выбегала из дома и радостно приветствовала их со двора.

На Купянском направлении пилоты вертолетов ВСУ поздравили девочку, которая постоянно радостно махала им, когда они пролетали мимо ее двора. Об этом рассказал командир вертолета Артем 16-й отдельной бригады армейской авиации.

"У нас был случай, когда мы работали на Купянском направлении во время полетов в район боевых действий нас постоянно встречала девочка, которая в любое время суток выходила, махала нам, это было очень приятно", — рассказывает пилот.

Он добавил, что в один из таких полетов пилоты упаковали девочке подарок — конфеты и сбросили ей с вертолета.

На обнародованных кадрах видно, как девочка выбегает из дома, который разбит вражескими снарядами и приветствует украинских пилотов, а затем радостно бежит забирать сладкий подарок.

Напомним, что в обстрелянном россиянами роддоме в Днепре утром 29 декабря родились 4 ребенка. Всех рожениц вывели еще во время первого сигнала тревоги. Раненых среди пациенток и младенцев нет.

Ранее сообщалось, что в Украину с временно оккупированных территорий вернули еще троих детей. В течение 14 спасательной миссии удалось спасти 14 детей, половина из которых лишены родительской опеки.