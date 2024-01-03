Больше техники и лучше оружие: комбат ВСУ рассказал о преимуществах армии РФ (видео)

По словам командира 1-го штурмового батальона 3-й ОМБр Петра Горбатенко, в России государственные программы по обеспечению потребностей армии лучше, чем в Украине, а ВС РФ — это серьезный противник, которого нельзя недооценивать.

Командиры батальонов 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины заявили о преимуществе российской армии в оружии снаряжении. Об этом украинские защитники заявили на стриме выпуска "Движ", опубликованном на Youtube.

Так, на вопрос из зала о том, чем хуже российское снаряжение командир противотанкового батальона 3-й ОШБр Олег Романов с позывным "Ромаха" объяснил, что из-за национального телемарафона у людей сложилось ложное впечатление о вражеских силах.

"А кто сказал, что оно [снаряжение] хуже? Сморите, телемарафон просто дома нужно выключить и дальше какая-то реальность будет вливаться в массы", — отметил "Ромаха".

В свою очередь, командир 1-го штурмового батальона 3-й ОМБр Петр Горбатенко с позывным "Ролло" отметил, что российская армия лучше украинской в вопросах оружия и снаряжения и именно поэтому имеет определенные успехи на фронте.

"Российская армия ничем не хуже украинской и даже лучше. Лучше оснащена технически, больше техники, лучше оружие и снаряжение, чем у украинской. С чего вы взяли, что они хуже? Это, знаете, даже унижение выходит наше. Типа, — "а х**е вы воюете с л*хами и ничего не можете сделать?" А потому что они сильнее, это объективно", — заявил "Ролло".

Он добавил также, в России государственные программы по обеспечению потребностей армии лучше, чем в Украине.

"У них лучше снаряжение, и государственные программы по снаряжению и обеспечению армии. Не нужно недооценивать противника. Это очень серьезный противник, более серьезный, чем большинство армий мира", — добавил "Ролло".

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Напомним, командир 1-го штурмового батальона Петр Горбатенко ("Ролло") ранее заявил, что что Украина должна быть готова к затяжной войне с Россией в 2024 году. По его мнению, желание украинцев быстрее все закончить может привести к еще большим жертвам.

Также "Ролло" отмечал, что мобилизация в Украине проходит плохо из-за коррупции и непонимания со стороны населения самой процедуры.