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Военный Фокус Российско-украинская война

Австрия вызывала посла России более 10 раз за время войны в Украине, — МИД

Артем Богомаз
Фото: Shutterstock | В МИД Австрии продолжат поддерживать Украину до победы над Россией

Представители австрийского дипломатического ведомства не намерены прекращать поддерживать Киев, пока он не одержит победу над Москвой.

Министерство внутренних дел Австрии продолжает осуждать войну в Украине, которую начал Кремль, и за практически 2 года 10 раз вызывало посла России для разговора. Об этом заявили представители дипломатического ведомства в комментарии "Укринформ".

В разговоре с журналистами было отмечено, что Вена постоянно занимает четкую позицию в вопросе вооруженного конфликта и осуждает незаконную и неоправданную агрессию со стороны России.

Происходит это на всех политических уровнях и 29 декабря, когда ВС РФ атаковали мирные города Украины при помощи ракетного вооружения, не стало исключением.

"Это касается, в частности, жестоких атак на гражданскую инфраструктуру с многочисленными жертвами", — говорят дипломаты.

Такая позиция Вены сохранится и дальше, продолжают в МИД, пока Украина не одержит победу и не отстоит свой суверенитет и территориальную целостность.

"Учитывая это с 22 февраля 2022 года российский посол был вызван уже более 10 раз. Мы, конечно, оставляем за собой право на дальнейшие вызовы (посла — ред.)", — говорится в сообщении.

Отдельно в Австрии упомянули тот факт, что она присоединилась к 12-му пакету международных санкций против РФ и готова принять "дальнейшие меры в будущем, в частности чтобы как можно лучше предотвратить обход санкций и закрыть лазейки".

Напомним, 15 декабря сообщалось, что канцлер Австрии вышел во время согласования санкций против РФ. По словам европейских дипломатов, Карл Нехаммер, который задерживал принятие решения по 12-му пакету против России, покинул зал во время его обсуждения, чтобы поговорить с Урсулой фон дер Ляйен.