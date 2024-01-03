Австрия вызывала посла России более 10 раз за время войны в Украине, — МИД

Представители австрийского дипломатического ведомства не намерены прекращать поддерживать Киев, пока он не одержит победу над Москвой.

Министерство внутренних дел Австрии продолжает осуждать войну в Украине, которую начал Кремль, и за практически 2 года 10 раз вызывало посла России для разговора. Об этом заявили представители дипломатического ведомства в комментарии "Укринформ".

В разговоре с журналистами было отмечено, что Вена постоянно занимает четкую позицию в вопросе вооруженного конфликта и осуждает незаконную и неоправданную агрессию со стороны России.

Происходит это на всех политических уровнях и 29 декабря, когда ВС РФ атаковали мирные города Украины при помощи ракетного вооружения, не стало исключением.

"Это касается, в частности, жестоких атак на гражданскую инфраструктуру с многочисленными жертвами", — говорят дипломаты.

Такая позиция Вены сохранится и дальше, продолжают в МИД, пока Украина не одержит победу и не отстоит свой суверенитет и территориальную целостность.

"Учитывая это с 22 февраля 2022 года российский посол был вызван уже более 10 раз. Мы, конечно, оставляем за собой право на дальнейшие вызовы (посла — ред.)", — говорится в сообщении.

Отдельно в Австрии упомянули тот факт, что она присоединилась к 12-му пакету международных санкций против РФ и готова принять "дальнейшие меры в будущем, в частности чтобы как можно лучше предотвратить обход санкций и закрыть лазейки".

Напомним, 15 декабря сообщалось, что канцлер Австрии вышел во время согласования санкций против РФ. По словам европейских дипломатов, Карл Нехаммер, который задерживал принятие решения по 12-му пакету против России, покинул зал во время его обсуждения, чтобы поговорить с Урсулой фон дер Ляйен.