Потеряли 2 ЗРК и 16 оккупантов: ВС РФ за сутки штурмовали 9 раз Силы обороны на левом берегу

Против Сил обороны оккупанты применяли артиллерию и ударные дроны. Несмотря на атаки, украинские подразделения продолжают работу по расширению плацдарма и в дальнейшем удерживают занятые позиции.

На левом берегу Херсонской области в зоне ответственности Сил обороны юга российские оккупанты не прекращают попыток выбить украинские подразделения с позиций. Только за минувшие сутки ВС РФ 9 раз ходили на штурм. Об этом сообщают Силы обороны юга.

"В течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий. Наши подразделения продолжают работу по расширению плацдарма и в дальнейшем удерживают занятые позиции, нанося оккупантам значительные потери в живой силе и технике", — говорится в сообщении.

Отмечается, что против украинских защитников оккупанты применяли артиллерию и ударные дроны. В свою очередь Силы обороны наносят удары по огневым позициям врага и местам их скопления.

За минувшие сутки у врага на левом берегу стало меньше на:

16 оккупантов;

2 зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3";

1 радиолокационную станцию "Ястреб-АМ";

1 разведывательный БпЛА "Zala" (https://t.me/SJTF_Odes/4904)

5 ударных БпЛА "Ланцет";

1 пушку;

2 миномёта;

4 единицы автомобильной техники.

Кроме этого был уничтожен вражеский полевой пункт снабжения боеприпасов.

Напомним, что рота "Ахиллес" дронами поразила более 300 российских целей. Армия РФ понесла потери в артиллерии, радиоэлектронных комплексах, бронированной технике, средствах ПВО, РСЗО, автомобильной технике и личном составе.

2 января стало в Херсонской области бойцы 73-го Морского центра СпО и 140-го батальона из "Хаймарса" уничтожили новейший российский комплекс артиллерийской разведки "Ястреб-АВ".