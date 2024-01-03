81-летний Байден вернулся с Кариб красный, как лобстер: 9 месяцев назад удалили опухоль, — СМИ (фото)

По словам врача Белого дома Кевина О'Коннора, в молодости президент много времени проводил на солнце. Первая леди Джилл Байден тоже лечилась от рака кожи, не так давно ей провели операцию.

Джо Байден получил солнечный ожог во время новогодних каникул, которые провел на карибском острове Санта-Крус. Девять месяцев назад он перенес операцию по удалению ракового поражения кожи на груди. Об этом пишет The Daily Mail.

Президент, первая леди и внучка Натали уехали с Виргинских островов во вторник — и солнечное небо над Карибским морем вновь сменилось политическими штормами Вашингтона, пишут авторы публикации.

Фото: Getty Images | Джо Байден вернулся после каникул на крупнейшем из Виргинских островов

Вернувшись в Белый дом, президент ответил на вопрос прессы о том, как быть с пограничным кризисом в 2024 году.

"Мы должны что-то сделать, они должны дать мне деньги, необходимые для защиты границы", — сказал Байден после того, как официальные лица сообщили, что только в декабре в США незаконно приехали 302 000 человек — рекордный показатель за месяц.

Здоровье Джо Байдена

Журналисты заметили ожог на лице президента. 81-летний глава государства регулярно проходит медицинские осмотры кожи. Но место, подвергшееся биопсии, "хорошо зажило", сообщал в марте врач Белого дома Кевин О'Коннор.

Фото: Getty Images | Джо Байден вернулся после каникул на крупнейшем из Виргинских островов

У Байдена было "несколько локализованных немеланомных раковых опухолей" до начала президентского срока, отмечал О'Коннор в своем отчете о медосмотре 16 февраля.

Врач также признал, что в молодости президент много времени проводил на солнце. Давая общую оценку состоянию здоровья, О'Коннор назвал Байдена физически готовым к работе, назвал "здоровым" и "энергичным".

Джо Байден — не единственный представитель своей семьи, у которого диагностирован рак кожи. В январе прошлого года первой леди Джилл Байден удалили два базальноклеточных образования из правого глаза и груди.

Семья Байденов любит проводить время на пляжах. Пара также часто катается на велосипедах. Действующий президент США проходил ежегодный осмотр, прежде чем объявить о своих планах баллотироваться на второй срок.

По словам врача, походка Байдена "остается скованной", но не ухудшилась со времени последнего обследования. Детальное "неврологическое обследование" также не выявило ничего, "указывающего на какое-либо мозжечковое или неврологическое расстройство".

Фото: NYT | Джо Байден Фото: NYT

Байден не проходил когнитивный тест, хотя некоторые республиканцы этого требовали. Оппоненты ставят под сомнение его способность руководить президентской администрацией. Ожидается, что этот вопрос будет использоваться как политический на предстоящих выборах.

Байден — уже сейчас старейший президент в истории Соединенных Штатов. Если его изберут на еще один срок, на инаугурации ему будет 82.

Отпуск Байдена на Виргинских островах

Во время каникул на крупнейшем из Виргинских островов на минувшей неделе президент США редко появлялся на публике. Он посетил мессу и сводил семью на ужин, а все остальное время оставался за стенами своей роскошной частной виллы с пляжем.

На отдыхе президент также работал, получал сообщения от советников по национальной безопасности и делал заявления — после российской масштабной атаки по Украине и землетрясения в Японии.

В качество своего новогоднего обещания Байден пообещал "вернуться в следующем году".

"Знаю, ребята, что вы ненавидите это свое задание здесь. Извините, что заставил вас сюда приехать", — шутил Байден с журналистами, выходя из местного семейного заведения общепита, где морепродукты готовят отец с сыном.

Его также видели на воскресной мессе — будучи благочестивым католиком, он их редко пропускает. В церкви "Святого Креста" его не сопровождала ни Джилл, ни Натали.

Джо Байден после мессы в церкви

Вилла на крупнейшем из Виргинских островов, где отдыхал президент США Вилла на крупнейшем из Виргинских островов, где отдыхал президент США Вилла на крупнейшем из Виргинских островов, где отдыхал президент США

Не пришлось платить за аренду виллы у пляжа, которая принадлежит друзьями президента Биллу и Конни Невилл, зарботавшим состояние в технологической индустрии. В свою очередь, друзья президента присутствовали на ужине с участием французского президента Эммануэля Микрона.Вилла у Карибского моря — с тремя спальнями, бассейном и выходом к частному пляжу — расположена в районе, где цены на недвижимость доходят до 3 млн долларов. Прошлогодние рождественские каникулы Байдены тоже провели здесь.

Напомним, что в списке достижений США 2023 года президент Байден упомянул и помощь Украине.

Также сообщалось, что Си Цзиньпин написал Байдену "новогоднее" письмо, в котором предложил "мирное сосуществование".