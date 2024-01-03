Предложил "мирное сосуществование": Си Цзиньпин написал Байдену "новогоднее" письмо

В ответ на письмо Си Цзиньпина президент США Джо Байден также направил сообщение лидеру КНР, что свидетельствует о том, что две крупнейшие мировые экономики стремятся стабилизировать напряженные отношения между ними.

Related video

Президент Китая Си Цзиньпин направил письмо президенту США, в котором заявил о необходимости стремления их стран к "мирному сосуществованию". Об этом сообщает издание China Central Television.

В своем послании Си Цзиньпин подчеркнул, что "за последние 45 лет китайско-американские отношения пережили периоды подъемов и спадов, однако в общем они продвигались вперед, что не только улучшило благосостояние обоих народов, но и способствовало мировому миру, стабильности и процветанию".

"История подтвердила и продолжит полностью доказывать, что соблюдение принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества является правильным путем для Китая и Соединенных Штатов ладить друг с другом, и это должно стать направлением совместных усилий Китая и США в новую эру", – написал президент Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что 1 января 1979 года США официально прекратили дипломатические связи с Тайбэем, предпочтя установить их с Пекином. По его утверждению, с того времени отношения "не только улучшили жизнь граждан обеих стран, но также способствовали мировому миру, стабильности и процветанию".

Джо Байден также отправил Си Цзиньпину поздравительное письмо, подчеркивая, что отношения между США и Китаем способствовали процветанию и создали возможности для обеих стран, а также для мирового сообщества.

Он добавил, что с нетерпением ждет развития прогресса, достигнутого предшественниками.

"А также наших встреч и дискуссий, чтобы продолжать развивать отношения между США и Китаем", – написал Байден.

Напомним, 20 декабря в Белом Доме заявили, что Россия, Китай и Северная Корея укрепляют сотрудничество. По словам представителя администрации США Джона Кирби, мир должен быть устроен по общим правилам, но есть страны, которые хотят их нарушить.