Запропонував "мирне співіснування": Сі Цзіньпін написав Байдену "новорічного" листа

У відповідь на лист Сі Цзіньпіна президент США Джо Байден також надіслав повідомлення лідеру КНР, що свідчить про те, що дві найбільші світові економіки прагнуть стабілізувати напружені відносини між ними.

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Президент Китаю Сі Цзіньпін надіслав листа президенту США, у якому заявив про необхідність прагнення їхніх країн до "мирного співіснування". Про це повідомляє видання China Central Television.

У своєму посланні Сі Цзіньпін наголосив, що "за останні 45 років китайсько-американські відносини пережили періоди підйомів і спадів, проте загалом вони просувалися вперед, що не тільки поліпшило добробут обох народів, а й сприяло світовому миру, стабільності й процвітанню".

"Історія підтвердила та продовжить повністю доводити, що дотримання принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва є правильним шляхом для Китаю та Сполучених Штатів ладнати одне з одним, і це має стати напрямком спільних зусиль Китаю та США в нову еру", — написав президент Китаю.

Сі Цзіньпін наголосив, що 1 січня 1979 року США офіційно припинили дипломатичні зв'язки з Тайбеєм, віддавши перевагу встановити їх із Пекіном. За його твердженням, відтоді відносини "не тільки покращили життя громадян обох країн, але також сприяли світовому миру, стабільності й процвітанню".

Джо Байден також надіслав Сі Цзіньпіну вітального листа, наголошуючи, що відносини між США та Китаєм сприяли процвітанню та створили можливості для обох країн, а також для світової спільноти.

Він додав, що з нетерпінням чекає на розвиток прогресу, досягнутого попередниками.

"А також наших зустрічей і дискусій, щоб продовжувати розвивати відносини між США та Китаєм", — написав Байден.

Нагадаємо, 20 грудня в Білому домі заявили, що Росія, Китай і Північна Корея зміцнюють співпрацю. За словами представника адміністрації США Джона Кірбі, світ має бути влаштований за загальними правилами, але є країни, які хочуть їх порушити.