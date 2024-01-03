"Сгребают в мешки": киевлянка показала, что осталось от квартиры в эпицентре удара РФ (фото)

Семья киевлян потеряла все имущество в квартире, пострадавшей от удара россиян. Женщина ищет обручальное кольцо, чтобы иметь средства на содержание двоих детей.

В результате российского ракетного обстрела Украины 2 января в Киеве полностью уничтожена квартира киевлянки, которая проживала там с двумя детьми и свекровью. В квартире сгорели все вещи: вместо мебели, книг и одежды — кучи пепла. О последствиях удара РФ для квартиры, которая оказалась возле эпицентра взрыва, говорится в посте пользовательницы Facebook Алины Боднар.

Алина Боднар рассказала о ситуации, в которой оказалась жительница Киева Виктория, мать двух девочек в возрасте 6 и 13 лет. Квартира, в которой проживала семья, расположена на третьем этаже и попала в эпицентр падения российской ракеты в одном из районов столицы. Сейчас волонтеры сгребают лопатами то, что осталось после удара РФ.

"Сейчас их дом, все нажитое годами, мы сгребаем лопатами в строительные мешки. Ничего не осталось", — написала автор сообщения.

На фотографиях с места событий — Виктория, которая пришли в квартиру, чтобы отыскать хотя бы что-то уцелевшее. Рядом с ней — остатки чего-то похожего на диван или кровать: обугленные остатки сложно идентифицировать. Женщина ищет кольцо, чтобы отнести его в ломбард и получить хотя бы какие-то средства на проживание, объясняется на Facebook.

Владелица квартиры Виктория, пострадавшая от обстрела РФ 2 января Фото: Facebook / Alina Bodnar

На другой паре фотографий — пепел, в который превратились вещи в квартире. На окнах не осталось ни следа рамы или стекол. Узнаются лишь единичные предметы — например, табуретка, остатки полочек, книги.

Обгоревшая комната в Киеве после удара РФ 2 января Фото: Facebook / Alina Bodnar Пепел и почерневшие вещи в квартире в Киеве после обстрела РФ 2 января

Также можно увидеть, как выглядит дом в Киеве снаружи. Видно, что уничтожены все квартиры части подъезда с 1 по 9 этаж.

Дом в Киеве после удара РФ 2 января Фото: Facebook / Alina Bodnar

По словам автора сообщения, девочки звонят матери и спрашивают, уцелело ли хоть что-то. Бабушке после российского обстрела стало нехорошо — к ней вызвали скорую помощь. Семья нуждается в помощи, написала Алина, и оставила номер счета, на который можно перечислить средства.

Обстрел Украины — детали удара 2 января

Отметим, 2 января ВС РФ атаковали Украину двумя волнами. Сначала запустили 35 дронов-камикадзе Shahed-136 — об этом под утро сообщили Воздушные силы ВСУ. Российские беспилотники атаковали Киевскую и Харьковскую области: по ходу атаки их уничтожали мобильные огневые группы и уничтожили все. Около 6-ти началась ракетная атака. Российские самолеты, корабли, пусковые установки запустили более 70 ракет различных типов: Х-101, "Кинжалы", "Калибры", "Искандеры" (или С-300 или С-400). В итоге почти со всеми целями справились силы ПВО, но были повреждения в Киеве и Харькове в результате падения обломков и попаданий.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пострадали почти все районы правобережья столицы. В Соломенском районе зона поражения — посреди жилого квартала: там начался пожар в многоквартирном доме. Также пылало в складских помещениях, магазинах и тому подобное. Погибли два человека, несколько десятков травмированы.

Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о пострадавших, которые попали под удар в одном из центральных районов. По словам чиновника, погибли два человека, ранены — около 40.

Напоминаем, 3 января аналитики Великобритании объяснили, почему РФ перестала бить по энергетической инфраструктуре Украины. По их мнению, враг сконцентрировался на оборонных предприятиях, потому что готовится к длительной войне. В этот же день командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, сколько целей удалось уничтожить мобильным огневым группам на севере Украины.