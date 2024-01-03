Бронирование от мобилизации: министерство поручило энергокомпаниям проверить работников

Причиной проверки стал выявленный факт злоупотребления своими служебными полномочиями бывшим советником министра энергетики, рассказали в ведомстве.

Министерство энергетики Украины поручило энергокомпаниям провести проверку правомерности предоставления бронирований военнообязанным работникам. Об этом говорится в сообщении Минэнерго в Facebook.

По информации министерства, причиной проверки работников стал выявленный факт злоупотребления своими служебными полномочиями бывшим советником министра энергетики.

Из-за чего начаты проверки: подробности

Как выявило руководство АО "Украинские распределительные сети" — компании, управляющей государственными пакетами акций ряда операторов системы распределения электроэнергии, в частности ПАО "Черкассыоблэнерго", чтобы избежать службы в ВСУ, лицо, имя которого не разглашается, было принято на работу на предприятие в апреле 2023 года на должность заместителя начальника центральной службы приборов учета и метрологии.

Совместно с должностными лицами "Черкассыоблэнерго" этот работник инициировал издание приказа о введении дистанционной работы.

ПАО "Черкассыоблэнерго" Фото: Черкасиобленерго

В результате с апреля по декабрь работник не выполнял своих обязанностей, хотя получал заработную плату, а также получил временную отсрочку от мобилизации, которая предоставляется работникам критически важных для функционирования государства компаний и предприятий.

После выявления этого факта компанией "Украинские распределительные сети" было направлено соответствующее обращение в прокуратуру.

В Минэнерго заверили, что случай с менеджером ПАО "Черкассыоблэнерго" получит соответствующую оценку правоохранительных органов.

"Этот инцидент не характеризует всех энергетиков страны, многие из которых сейчас защищают государство в рядах ВСУ, а другие держат энергетический фронт, круглосуточно выполняя свою сверхсложную работу", — добавили в ведомстве.

Для предотвращения манипуляций, злоупотреблений и с целью объективной проверки фактов выдачи бронирований министерством направлено соответствующее поручение всем энергетическим компаниям страны.

Напомним, накануне в СМИ писали, что в Офисе президента рассматривают три варианта бронирования военнообязанных. В частности, оно возможно через синхронизацию госреестров. После появления в Верховной Раде законопроекта о совершенствовании мобилизации Офис президента, правительство и народные депутаты рассматривают существенное обновление механизма бронирования.

В то же время, как писал Фокус, в Верховной Раде не будут выносить на рассмотрение законопроект о мобилизации в оригинальном варианте. Над документом еще будут работать.