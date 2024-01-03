"Кровная месть" в Чечне: Кадыров разрешил силовикам наказывать родственников убийц

МВД и Росгвардия не должны оставлять безнаказанными людей, совершивших убийство. Если преступников не найдут, то за их действия будут отвечать родные, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров разрешил силовикам вершить "кровную месть" в отношении родственников убийц. Об этом сообщило издание The Moscow Times.

Он отметил на совещании с сотрудниками МВД и Росгвардии республики, что в Чечне силовики не должны оставлять безнаказанными людей, совершивших убийство. Однако, если преступников не найдут, то за их действия могут отвечать родственники.

"Любой, кто нарушает общественный порядок или коснулся рукой сотрудника полиции, или гостя республики, даже если мы его не найдем, то мы не будем продолжать искать. Мы найдем его близких. У нас испокон веков так было: если не находили виновника, объявляли месть его брату, отцу", — сказал Рамзан Кадыров.

По его словам, ситуация, когда родственники убийцы только отрекаются от человека и не несут ответственности. Кадыров отметил, что "ни один отказ от родственника не работает", пока не убьют кого-то из семьи и не заберут право кровной мести.

Что предшествовало появлению "кровной мести"

30 декабря в своем Telegram Кадыров отметил, что с каждым годом растет поток туристов в Чечню, поэтому важно, чтобы их пребывание в республике было безопасным и спокойным. Также он сообщил, что нужно "на особом контроле" держать вопрос противодействия "экстремистской и террористической пропаганде".

По словам Кадырова, в соцсетях он наблюдал, как из-за границы молодежь агитируют к совершению тяжких преступлений. Однако любая попытка посягательства на жизнь человека скажется на родственниках виновного.

"Если кто-то считает, что имеет право зомбировать молодежь за пределами страны, то глубоко ошибается. Такие случаи, если они проявятся, будем пресекать очень жестко и на корню, чтобы другие тысячи раз задумались, прежде чем дать себя использовать", — заявил он.

Рамзан Кадыров добавил, что близкие родственники должны знать, чем занимается представитель их семьи и нести за него ответственность.

Напомним, 13 декабря глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 13 декабря заявил, что российско-украинская война может завершиться летом 2024 года. По его словам, если бы он принимал решение, то якобы закончили бы войну за три месяца.

4 декабря стало известно, что в Тюмени (Россия) неизвестный вышел с плакатом со словами "Рамзан Ахматович Кадыров — вор, убийца, позор России". Правоохранители схватили мужчину и забрали в участок.