Небесный щит ESSI: страны НАТО заключили сделку о 1000 новых ракетах GEM-T Patriot

Новые ракеты для Patriot планируют поставить Германии, Нидерландам, Румынии и Испании. Соглашение поддерживается отделом закупок НАТО.

Европейские страны НАТО закупят до 1000 современных ракет для системы ПВО Patriot, согласно условиям заключенной сделки. Вооружение планируют поставить в такие страны, как Германия, Нидерланды, Румыния и Испания, причем соглашение поддерживается отделом закупок НАТО. Об этом сообщает Sky News.

"Общие многонациональные закупки рамках Европейской инициативы "Небесный щит" (ESSI) обеспечивают экономию за счет масштаба и поддерживают расширение производственных мощностей для новых ракет GEM-T для удовлетворения растущего спроса", — заявили в НАТО.

Программа "Небесный щит" (ESSI)

ESSI дает возможность странам-участницам НАТО совместно закупать системы противовоздушной и противоракетной обороны — это более экономически эффективный способ.

Ракетный комплекс Patriot ("Радар слежения с фазированной решеткой для перехвата цели", или Phased Array Tracking Radar for Intercept) представляет собой мобильную систему класса "земля-воздух", спроектированную американской компанией Raytheon Technologies. Считается одной из самых эффективных систем ПВО в арсенале американской армии.

По данным аналитического Центра стратегических и международных исследований, одна батарея ракет Patriot стоит 690 млн долларов.

Напомним, что военный эксперт Валерий Романенко объяснил, какое оружие нужно Украине для усиления ПВО на фоне того, что Россия делает упор на баллистику. По его словам, именно баллистические ракеты "очень сложно" сбивать. Ко всему прочему, комплексы, которых не хватает для защиты городов, достаточно дорогостоящие.

Также сообщалось, что аналитики рассказали о соревновании между Украиной и РФ: Кремль проверяет украинскую ПВО.