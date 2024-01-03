В ВМСУ рассказали, почему РФ не использовала корабли при ракетных атаках (видео)

Капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что военно-морская база с ракетным вооружением для флота РФ расположилась в оккупированном Севастополе.

У Черноморского флота РФ наблюдаются большие проблемы с логистикой. Именно поэтому Россия не использовала корабли во время ракетных атак на Украину 29 декабря и 2 января. Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, 3 января в акватории Черного моря ракетоносителей России не было зафиксировано, хотя погодные условия благоприятные. При этом и в Черном, и в Азовском морях замечены российские корабли, но не ракетоносители.

Плетенчук заявил, что Россия испытывает большие проблемы с логистикой. Так, военно-морская база с ракетным вооружением для флота РФ расположилась в оккупированном Севастополе. Пока нет подтвержденной информации, что оккупанты переместили ракетное вооружение в Новороссийск.

Плетенчук также отметил, что проблемы с логистикой у флота РФ – это следствие работы Сил обороны Украины в Черном море.

Дмитрий Плетенчук о проблемах РФ в Черном море

Напомним, что генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, как мобильные огневые группы отбили атаку РФ на севере 2 января. По его словам, воины были вооружены ЗРК малой дальности, зенитно-артиллерийскими пушками, ПЗРК и пулеметами.

Кроме того, киевлянка показала, что осталось от квартиры в эпицентре удара РФ. Так, Семья киевлян потеряла все имущество в квартире, пострадавшей от удара россиян. Женщина ищет обручальное кольцо, чтобы иметь средства на содержание двоих детей.