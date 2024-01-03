Перезарядка – раз в четыре дня. Как часто Россия будет запускать ракеты по Украине

Частые удары по мирным городам Украины крылатыми ракетами снова поднимают вопрос военных возможностей РФ. Опрошенные Фокусом военные аналитики считают, что зимой спокойной жизни в тылу не будет. На армейских складах врага может храниться до 800 ракет, а новые производятся каждый день.

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Россия совершила две массированных ракетных атаки Украины за последнюю неделю. Первый удар был 29 декабря 2023 года, который считается одним из крупнейших за весь период большой войны. Только в Киеве погибли 30 человек, в других городах также были жертвы и десятки раненых.

Воздушные силы (ВС) ВСУ отмечали, что 29 декабря в Украину летело "фактически все, что можно", кроме ракет морского базирования "Калибр". Всего ВС РФ выпустили 122 крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55 и 36 дронов Shahed. Украинские средства ПВО уничтожили 27 дронов и 87 ракет.

"Столько красного [вражеских целей] на наших мониторах очень давно не было видно", — комментировал обстрелы спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Повторная атака с прицелом на Киев и область была 2 января, также пострадали жители Харькова. Удары по мирным городам совершали не только дронами Shahed и ракетами Х-101/Х555/Х-55, но и десятью аэробаллистическими Х-47М2 "Кинжал".

Силы и средства ВС ВСУ и другие подразделения Сил обороны Украины 2 января уничтожили 72 воздушные цели: все ракеты Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех ракет "Калибр".

Выстрелит ли Россия все ракеты "под ноль"?

Столь частые комбинированные обстрелы мирных городов разными крылатыми ракетами заставляет задуматься над вопросом возможностей ВС РФ: как часто оккупанты будут наносить подобные удары в ближайшее время?

На вооружении российской армии всегда оставался так называемый неприкосновенный запас снарядов, который расходуется в крайнем случае. Все ракеты "под ноль" выстрелить нельзя, эта практика прописана еще в советских военных стандартах, объясняет Фокусу майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

"По различным данным, 700-800 ракет лежат на складах. Российский ВПК производит 70-80 ракет в месяц. Если учитывать, что за последние 2 месяца они произвели до 150 ракет и почти все их выпустили при двух массированных атаках, можно сказать, что следующие мощные удары будут через длительное время", — отмечает эксперт.

В массированном ударе 2 января, по оценкам Гетьмана, мог быть задействован неприкосновенный запас. Для следующего нападения заводам РФ надо произвести около 100 ракет, чтобы восполнить все запасы. По логике и стандартам, Россия может запланировать новую атаку к середине февраля.

"Мы должны понимать, что от армии РФ можно ждать все что угодно. Если они залезут в неприкосновенный запас, волна ударов возможна через несколько дней. Вот вам и арифметика", — замечает специалист.

В морозную погоду атакам подвергнутся не только военные, но и энергетические объекты. Синоптики прогнозируют в некоторых регионах Украины снижение температуры до -23 градусов.

Враг воспользуется уязвимостью украинской энергосистемы и риск погружения в блэкаут появится снова, говорит Фокусу полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Вся зима — это время ракетных и дроновых атак. С учетом локализации производства иранских дронов в России, их будут задействовать все больше и больше", — комментирует военный.

Селезнев отмечает, что ВС РФ готовят новую масштабную атаку до четырех дней, но по нормативам 30-летней давности на это отводится максимум 16 часов после возврата на авиабазу.

Сценарии будущих массированных ударов

Сегодняшних запасов крылатых ракет у россиян хватит на четыре массированных атаки с интенсивностью уровня как 29 декабря. По мнению Алексея Гетьмана, если ВС РФ в ближайшее время решатся на все четыре волны, на их армейских складах может вообще не остаться крылатых ракет.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал два сценария будущих массированных ударов. Первый — это высокоинтенсивные пуски с комбинированной компонентой, но тогда военный ресурс РФ истощится через 4-5 атак.

"Если применять авиационную и морскую компоненту — ракеты "Калибр" для ударов, паузы между ударами составят 72 часа и более", — отмечает аналитик.

Второй вариант — сценарий мая-июня 2023 года, когда удары наносили ограниченным боекомплектом (БК) от 15 до 30 ракет, но практически каждую ночь или раз в 2-3 дня. При данных раскладах нынешнего потенциала России может хватить от 10 до более 20 ударов.

"Если они перейдут на минимальный показатель БК, то выведут системность ударов до полутора месяца с периодичностью в 48 часов. И не забываем про непрекращающееся производство", — указал Коваленко.

Напомним, из-за ракетного удара оккупантов 2 января в Соломенском районе Киева полностью выгорело семь квартир. Около 200 жителей района просили социальной помощи.

Фокус также писал, что 2 января российская ракета попала в больницу в Киеве, где проходили реабилитацию травмированные и раненые военные ВСУ.