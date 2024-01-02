Российская ракета во время атаки по Киеву попала в больницу с ранеными военными (фото)

Остаток российской ракеты с боевой частью застрял в полу первого этажа медицинского учреждения.

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Утром, 2 января, вражеская ракета попала в одно из лечебных учреждений города, где проходили реабилитацию травмированные и раненые украинские защитники. Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в Facebook сообщило подробности.

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Российская ракета не взорвалась. Боевую часть имел ее остаток, который застрял в полу первого этажа.

Саперы прибыли на место происшествия и изъяли боевую часть ракеты. Слаженная работа специалистов дала свой результат, ведь с территории учреждения убрали все другие крупные обломки ракеты. Крыша сооружения, получившего повреждения ракетой, пока закрыто специальной палаткой.

Тяжелораненых пациентов эвакуировали в другое лечебное учреждение. Остальные пациенты переведены в безопасные места на территории лечебного учреждения и обеспечены уходом. В результате обстрела никто травм и повреждений не получил.

Фото: Facebook Командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины

Медицинское учреждение работает в штатном режиме. В готовности помочь коллегам находились другие военно-медицинские учреждения и учреждения, а также личный состав Медицинских сил ВС Украины.

Фото: Facebook Командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины

Удар РФ по Украине 2 января

Утром 2 января войска РФ запустили ракеты по городам Украины, в результате чего взрывы прогремели сразу в нескольких областях. В Киевской области погибли два человека, а еще 11, среди которых 1 ребенок, пострадали. Им оказали срочную медицинскую помощь. В ряде общин Броварского, Вышгородского, Бучанского, Фастовского районов также возникли проблемы с энергоснабжением, однако работа над восстановлением продолжается. В доме в Соломенском районе Киева пострадали 43 человека.

Часть воздушных объектов российских войск была направлена и на Харьков. Для ударов были использованы аэробаллистические ракеты "Кинжал", что привело к разрушениям и пострадавшим.

В результате ракетного обстрела Украины 2 января, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, 5 человек погибли, а более 120 — получили ранения. Он отметил, что оккупанты стремятся уничтожить как можно больше людей.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец просил омбудсменов мира призвать правительства помочь в вопросе усиления ПВО Украины. Омбудсмен отметил, что РФ направляет свои удары по объектам гражданской инфраструктуры, которые регулярно обеспечивают украинских граждан теплом, электричеством и водой.