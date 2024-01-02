Російська ракета під час атаки по Києву влучила в лікарню з пораненими військовими (фото)

Залишок російської ракети з бойовою частиною застряг у підлозі першого поверху медичної установи.

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Вранці, 2 січня, ворожа ракета влучила в один з лікувальних закладів міста, де проходили реабілітацію травмовані та поранені українські захисники. Командування Медичних сил Збройних Сил України в Facebook повідомило подробиці.

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Російська ракета не вибухнула. Бойову частину мав її залишок, який застряг у підлозі першого поверху.

Сапери прибули на місце події та вилучили бойову частину ракети. Злагоджена робота фахівців дала свій результат, адже з території установи прибрали усі інші великі уламки ракети. Дах споруди, що отримав пошкодження ракетою, наразі закрито спеціальним наметом.

Тяжкопоранених пацієнтів евакуювали до іншого лікувального закладу. Решту пацієнтів переведено в безпечні місця на території лікувального закладу та забезпечено доглядом. Внаслідок обстрілу ніхто травм та пошкоджень не отримав.

Фото: Facebook Командування медичних сил Збройних Сил України

Медичний заклад працює у штатному режимі. У готовності допомогти колегам перебували інші військово-медичні заклади та установи, а також особовий склад Медичних сил ЗС України.

Фото: Facebook Командування медичних сил Збройних Сил України

Удар РФ по Україні 2 січня

Вранці 2 січня війська РФ запустили ракети по містах України, внаслідок чого вибухи пролунали одразу в кількох областях. У Київській області загинули двоє людей, а ще 11, серед яких 1 дитина, постраждали. Їм надали термінову медичну допомогу. У низці громад Броварського, Вишгородського, Бучанського, Фастівського районів також виникли проблеми з енергопостачанням, проте робота над відновленням триває. У будинку в Солом'янському районі Києва постраждали 43 людини.

Частина повітряних об'єктів російських військ була спрямована й на Харків. Для ударів було використано аеробалістичні ракети "Кинджал", що призвело до руйнувань і постраждалих.

Внаслідок ракетного обстрілу України 2 січня, як заявив президент України Володимир Зеленський, 5 людей загинули, а понад 120 — дістали поранення. Він наголосив на тому, що окупанти прагнуть знищити якомога більше людей.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець просив омбудсменів світу закликати уряди допомогти у питанні посилення ППО України. Омбудсмен наголосив, що РФ спрямовує свої удари по об'єктах цивільної інфраструктури, які регулярно забезпечують українських громадян теплом, електрикою та водою.